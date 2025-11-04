Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: 'Tôi trở về với tâm nguyện hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho Thủ đô' 04/11/2025 11:25

(PLO)- Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ được Đảng phân công trở lại TP Hà Nội công tác, ông mang theo tâm nguyện hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô…

Sáng 4-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới.

“Tôi nhận thức rằng sự phân công này là niềm tin của Đảng, là sự giao nhiệm vụ của tổ chức, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm và bổn phận của người cán bộ phải đem hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô”, ông nói.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: TRỌNG PHÚ.

Tân Bí thư Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, người luôn dành cho ông sự tin tưởng và chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình công tác.

Ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ Hà Nội là nơi ông gắn bó từ những ngày đầu trên con đường công tác, “từ một chiến sĩ công an Thủ đô, được tôi luyện qua thực tiễn sinh động của cuộc sống, học những bài học đầu tiên về cống hiến, tận tụy, liêm chính và trách nhiệm trong công việc”. Sau đó, ông được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách ở Trung ương.

“Trong sâu thẳm trái tim tôi, Hà Nội luôn là điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào và là nơi gửi gắm tình cảm sâu nặng. Hôm nay, được Đảng phân công trở lại Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô”, ông chia sẻ.

Nói đi đôi với làm, hành động vì dân, vì nước, vì Thủ đô

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Hà Nội là “trái tim của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa dân tộc”, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định đây vừa là vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Ông cho biết sẽ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ trao quyết định và trong bốn lần làm việc với Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là hai câu hỏi chiến lược và bảy yêu cầu trọng tâm mà Tổng Bí thư đã nêu tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, với tinh thần nhất quán như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói thì phải làm; đã làm thì làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, ông nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; lấy lợi ích chung làm trọng; lấy con người làm trung tâm và là thước đo của mọi sự phát triển.

Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ nói đi đôi với làm, hành động vì dân, vì nước, vì Thủ đô; phát huy đầy đủ tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII.

Tập trung xây dựng Thủ đô và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu gương, hành động, trách nhiệm; đổi mới phương thức lãnh đạo; kiến tạo mô hình quản trị đô thị hiện đại; siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế, chính sách phát triển bền vững, đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quan tâm thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến.

Chung sức, đồng lòng vì Thủ đô

Tân Bí thư Thành ủy nhấn mạnh sức mạnh của Hà Nội không chỉ đến từ quy mô, nguồn lực hay vị thế, mà trước hết là niềm tin, trí tuệ, sự sáng tạo và tinh thần đồng lòng của mỗi con người Thủ đô.

“Không có thành công nào đến từ nỗ lực của một cá nhân đơn lẻ. Chỉ có đoàn kết, thống nhất, hành động và cống hiến mới có thể tạo nên kỳ tích,” ông nói và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, người lao động và kiều bào Hà Nội cùng chung tay, góp sức, sáng tạo, hành động vì Thủ đô.

“Mỗi phường, xã hãy khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường. Mỗi người dân Hà Nội hãy luôn giữ trong mình niềm tự hào, ý thức và trách nhiệm của người Thủ đô văn hiến, văn minh, thanh lịch và nghĩa tình”, ông nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Kết thúc bài phát biểu, ông Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, cùng truyền thống, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững.

“Xin được cùng toàn thể các đồng chí nắm chặt tay nhau, vững bước trên con đường xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến – văn minh – hiện đại, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là niềm tin của cả nước và niềm tự hào của mỗi người Việt Nam”, ông nói.

Nhân dịp này, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời cảm ơn bà Bùi Thị Minh Hoài (người vừa được Bộ Chính trị phân công, điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương) vì những đóng góp, cống hiến to lớn cho sự phát triển của Thủ đô, đồng thời mong bà tiếp tục dành tình cảm, quan tâm và đóng góp cho Hà Nội trong thời gian tới.