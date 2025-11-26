Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Khối lượng công việc lớn, nhiều việc chưa từng có tiền lệ 26/11/2025 12:04

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn nữa bởi Thủ đô và đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc chưa từng có tiền lệ...

Sáng 26-11, HĐND TP Hà Nội đã khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm để xem xét, quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

Tới dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Nhiệm vụ lớn, đòi hỏi tư duy mới, hành động quyết liệt

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Hà Nội hoàn tất Đại hội Đảng bộ các cấp và bắt đầu nhiệm kỳ mới 2025-2030 với nhiều yêu cầu mang tính đột phá.

“Thủ đô và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khối lượng công việc cần phải hoàn thành và nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, ngành của thành phố là vô cùng lớn, có những việc chưa từng có tiền lệ. Do đó, các cấp chính quyền Thủ đô cần đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn nữa” - ông nhấn mạnh.

Ông cho hay năm 2025 Thành ủy, HĐND và UBND TP đã thống nhất lãnh đạo, điều hành quyết liệt để cụ thể hóa các quyết sách chiến lược, nhờ đó tạo nền tảng và động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: VT

Cụ thể, về kinh tế, Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá. GRDP ước tăng 8,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước vượt 641 nghìn tỉ đồng, tăng gần 22% so với 2024. Thu hút FDI đạt 4,1 tỉ USD, tăng 52% – tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước.

Hạ tầng đô thị, đặc biệt là các dự án qua sông Hồng và các tuyến vành đai, được đẩy nhanh, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ba năm liên tiếp. Nhiều nền tảng số phục vụ người dân được đưa vào vận hành.

Mô hình chính quyền đô thị hai cấp bước đầu vận hành ổn định, hiệu quả; phân cấp, phân quyền đi kèm cải cách thủ tục hành chính đem lại chuyển biến rõ nét.

Đánh giá hoạt động của HĐND TP Hà Nội năm 2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận sự đổi mới mạnh mẽ, thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm cao.

Cụ thể, HĐND đã ban hành nhiều nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô. TP cũng triển khai nghiêm túc việc sắp xếp bộ máy, nhân sự HĐND – UBND các cấp sau đại hội, đảm bảo tính thông suốt, hiệu lực.

Cùng đó, đổi mới công tác giám sát, chất vấn, giải trình, góp phần xử lý nhiều tồn tại, thúc đẩy hoàn thiện cơ chế, chính sách. Thường trực và các ban HĐND được đánh giá là “điểm sáng” trong hoạt động của hệ thống HĐND cả nước.

Mục tiêu tăng trưởng 11% cho năm 2026

Bí thư Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu HĐND TP trong thời gian còn lại của năm 2025 và bước sang 2026 tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội thành chương trình công tác toàn khóa của HĐND nhiệm kỳ 2026-2031; ban hành các cơ chế, chính sách với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, hướng tới tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026.

Kế đó là chuẩn bị kỹ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chú trọng cơ cấu đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục.

Hà Nội cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền hai cấp; rà soát, hướng dẫn bộ máy chính quyền cấp xã sau sắp xếp.

Nhiệm vụ thứ tư là coi giám sát là kênh quan trọng để củng cố chính quyền, thúc đẩy giải quyết vấn đề dân sinh. Việc giám sát phải “thực chất, hiệu lực, hiệu quả”, đôn đốc đến cùng, xử lý được các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế – xã hội.

Năm là, tại kỳ họp này, HĐND TP thảo luận và quyết định 21 báo cáo, 58 nghị quyết quan trọng. Các đại biểu cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động thực tế để bảo đảm nghị quyết thông qua có cơ sở pháp lý vững chắc và tính khả thi cao.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội kêu gọi đại biểu HĐND phát huy trí tuệ, sáng tạo, quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu của năm 2025 và tạo đà bứt phá ngay từ năm đầu nhiệm kỳ 2026-2030.

Ông tin tưởng kỳ họp thứ 28 sẽ hoàn thành tốt chương trình đề ra, quyết định được những vấn đề lớn, mang tính chiến lược đối với Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.