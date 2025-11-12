Giới thiệu để bầu ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội 12/11/2025 19:04

(PLO)- Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thống nhất giới thiệu để bầu bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; giới thiệu để bầu ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chiều 12-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030), trong đó có nội dung về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP, nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn (không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử).

Giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Trần Sỹ Thanh (vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII).

Biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cũng thống nhất điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng có 3 Phó Chủ tịch UBND TP, tăng thêm 1 trường hợp so với đề án nhân sự được phê duyệt.

Dự kiến vào chiều 13-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 27, nhằm xem xét, quyết định một loạt nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP.