Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội 10/11/2025 16:04

(PLO)- Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội…

Chiều 10-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương…

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban chấp hành, thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại lễ công bố, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Đức Trung.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh tháng 3-1974, quê ở Thanh Hoá. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế và cử nhân tiếng Anh; cao cấp lý luận chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Trước khi được điều động về Thành ủy Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Đức Trung là Bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Trong quá trình công tác, ông Trung đã kinh qua nhiều chức vụ ở Bộ KH&ĐT, rồi tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, trước tháng 3-2008, ông đảm nhiệm các chức vụ: Chuyên viên Vụ Thương mại và Dịch vụ; Chuyên viên Phòng Thư ký Tổng hợp; Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp; Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách rồi Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ KH&ĐT.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Từ tháng 1-2019 đến tháng 2-2020, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 3-2020 đến tháng 11-2024, ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 11-11-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào đầu tháng 10-2025, ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030.