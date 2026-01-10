Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần, hưởng thọ 81 tuổi 10/01/2026 18:05

(PLO)- Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã từ trần tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Theo thông tin từ Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã từ trần tại nhà riêng sau thời gian lâm bệnh.

Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: Báo Quân khu 7.

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng sinh ngày 25-12-1945, sau thời gian lâm bệnh, dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi 15 giờ 40 phút ngày 9-1-2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Đại tướng Lê Văn Dũng từng giữ các cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng sẽ được thông báo sau.