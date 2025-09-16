Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ từ trần 16/09/2025 17:05

(PLO)- Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ qua đời lúc rạng sáng 16-9 tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã từ trần lúc 3 giờ 56 ngày 16-9 tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã từ trần lúc 3 giờ 56 ngày 16-9 tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Ảnh: Bộ NN&MT

Có thể nói, hầu như cả cuộc đời ông Lê Huy Ngọ gắn liền với nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Sinh ra từ làng quê, lớn lên bằng ngô khoai của làng biển, trau dồi kiến thức từ những mái trường nông nghiệp, suốt thời gian công tác ở địa phương hay Trung ương, ông cũng đều gắn với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Với những đóng góp cho cách mạng, đất nước, ông Lê Huy Ngọ được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý.

Nhắc về nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, Tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, cho biết ông Lê Huy Ngọ vẫn được gọi là “Bộ trưởng bão lụt”.

“Người ta vẫn gọi ông là Bộ trưởng bão lụt không chỉ vì những lần ông lăn lộn trong mưa lũ, trực tiếp chỉ đạo cứu dân, cứu lúa, cứu làng, mà còn bởi cả cuộc đời ông như một hành trình đi qua giông bão, giữ trọn trái tim cho nông dân, nông thôn và cho Tổ quốc”, TS Tô Văn Trường chia sẻ.

Theo TS. Tô Văn Trường, cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ ra đi nhưng ông để lại một di sản quý: tấm gương của một con người từ gian khó đi lên, sống chân thành, làm việc tận tụy, giữ trọn lẽ phải và danh dự.

Người dân gọi ông là “Bộ trưởng của nông dân” – danh hiệu không cần sắc phong mà được hun đúc từ mồ hôi, nước mắt, và lòng tin yêu của nhân dân.

Ông Lê Huy Ngọ sinh ngày 13-8-1938, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. (nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa). Ông tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, khi mới 15 tuổi.

Đến năm 1959, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Nông lâm Trung ương, ông về công tác tại tỉnh Phú Thọ. Năm 1962, ông được kết nạp vào Đảng. Sau đó, ông đi học tại Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Trưởng ban Quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp kiêm Trưởng Ban quản lý HTX Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú, trước khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vào năm 1986.

Từ năm 1988 đến 1991, ông được Bộ Chính trị điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VI.

Từ năm 1991 đến 1997, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VII, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Từ tháng 10-1997 đến 6-2004: ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Giai đoạn tháng 10-1997 đến tháng 6-2008, ông làm Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.