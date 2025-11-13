Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội 13/11/2025 15:40

(PLO)- Với 100% đại biểu tán thành, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 27, nhằm xem xét, quyết định một loạt nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Theo đó, với 100% đại biểu tán thành, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Trần Sỹ Thanh, người vừa được Bộ Chính trị phân công làm Chủ nhiệm Uỷ ban Trung ương Đảng khoá XIII.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Trước đó, chiều 10-11, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21-3-1974, quê ở Thanh Hoá. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế và cử nhân tiếng Anh; cao cấp lý luận chính trị.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội từng giữ các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 1-2019 đến tháng 2-2020, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3-2020 đến tháng 11-2024, ông giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11-2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; tháng 10-2025, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.