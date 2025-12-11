Đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho ông Nguyễn Duy Ngọc 11/12/2025 22:09

(PLO)- Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội vừa công bố việc lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc.

Ngày 11-12, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội ban hành Công văn công bố thông tin để lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Theo công văn, căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và Nghị định 152/2025, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội đăng tải thông tin về việc đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị khen thưởng do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Trước khi giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc từng là Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 8-2019 đến 6-2024, đồng thời là Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 từ tháng 1-2022 đến tháng 6-2024.

Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội đề nghị các ý kiến phản hồi (nếu có) gửi về trụ sở tại số 37 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam (Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi thông tin được đăng tải.

Trước đó, vào ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong quyết định này có nêu rõ thành lập Tổ công tác triển khai đề án do Bộ trưởng Bộ Công an làm tổ trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm tổ phó; ông Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ phó Thường trực.