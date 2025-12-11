Ngày 11-12, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội ban hành Công văn công bố thông tin để lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
Theo công văn, căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và Nghị định 152/2025, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội đăng tải thông tin về việc đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ông Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị khen thưởng do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ.
Trước khi giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc từng là Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 8-2019 đến 6-2024, đồng thời là Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 từ tháng 1-2022 đến tháng 6-2024.
Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội đề nghị các ý kiến phản hồi (nếu có) gửi về trụ sở tại số 37 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam (Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi thông tin được đăng tải.
Trước đó, vào ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Trong quyết định này có nêu rõ thành lập Tổ công tác triển khai đề án do Bộ trưởng Bộ Công an làm tổ trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm tổ phó; ông Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ phó Thường trực.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên; là Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Duy Ngọc hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.
Quá trình công tác, ông trải qua nhiều vị trí công tác tại Công an TP Hà Nội như Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC27), Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44), Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm Thủ trưởng CQĐT Công an TP Hà Nội.
Tháng 11-2016, ông giữ cương vị là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.
Đến tháng 8-2018, ông là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
Cuối năm 2019, ông đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
Đến tháng 6-2024, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Hai tháng sau đó, ông được Trung ương bầu bổ sung vào Ban Bí thư.
Đến tháng 1-2025, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã bầu bổ sung ông Ngọc giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tháng 11, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.