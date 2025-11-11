Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngành giáo dục Thủ đô phải bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên 11/11/2025 15:09

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị ngành giáo dục TP phải rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân Thủ đô.

Sáng 11-11, Sở GD&ĐT TP Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành GD&ĐT TP năm 2025, kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025). Theo đó, 32 tập thể và 75 cá nhân được vinh danh, nhận khen thưởng cấp Nhà nước.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương, Hà Nội hiện có 2.954 trường mầm non, phổ thông; 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hơn 2,3 triệu học sinh; 140.000 cán bộ, giáo viên. Tỉ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 80,6%.

Đặc biệt, Hà Nội có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 đứng tốp đầu 34 tỉnh, thành phố. Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 200 học sinh đoạt giải; 18 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, trong đó có 3 huy chương tại kỳ thi Olympic hóa học, Olympic sinh học quốc tế; 5 huy chương tại Olympic thiên văn và vật lý thiên văn thế giới…

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội Trần Thế Cương. Ảnh: VT

100% nhà trường, cơ sở giáo dục đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; 100% học sinh phổ thông được cấp mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành…

Hà Nội cũng đứng đầu cả nước về tỉ lệ triển khai học bạ điện tử với 97,6%; đi đầu trong triển khai các chương trình song bằng, song ngữ và mở rộng hợp tác quốc tế. Năm 2025, có 379 học sinh Hà Nội được kết nạp Đảng.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, với vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của cả nước, ngành giáo dục Thủ đô luôn giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt trong các hoạt động giáo dục của toàn ngành.

Trải qua quá trình phát triển hơn 70 năm qua, ngành giáo dục TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giáo dục toàn diện, luôn tiên phong, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: VT

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị Hà Nội tiên phong triển khai tốt Nghị quyết 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị hướng tới mục tiêu trở thành hình mẫu của một nền giáo dục “thanh lịch, hiện đại, sáng tạo và đậm bản sắc Thủ đô”.

“Hà Nội cần phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu, gương mẫu để dẫn dắt và hỗ trợ giáo dục cả nước. Giáo dục Thủ đô với những thành tựu vượt trội về chất lượng mũi nhọn, chuyển đổi số và quản trị hiện đại, phải trở thành trung tâm chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ cho các địa phương khác”, ông Sơn nhấn mạnh.

Xây dựng nền giáo dục tiên phong, toàn diện

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định TP luôn coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, dành sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng cả về cơ chế, nguồn lực và con người.

“Ngành giáo dục Thủ đô luôn có đóng góp to lớn vào sự phát triển của Hà Nội và cả nước. Các thầy, cô giáo Thủ đô là những tấm gương sáng về lòng yêu nghề, tận tụy, sáng tạo, gắn bó với sự nghiệp trồng người”, ông nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng chỉ rõ ngành giáo dục Hà Nội vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua. Đó là sự chênh lệch giữa nội thành và ngoại thành, cơ sở vật chất ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống giáo dục nghề nghiệp phát triển chưa tương xứng, cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao còn thấp so với các đô thị tiên tiến trên thế giới.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: VT

“Chúng ta tự hào vì Hà Nội là nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới giáo dục, có đội ngũ giáo viên đông đảo và chất lượng hàng đầu, nhưng cũng phải thấy rõ trách nhiệm đi đầu, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT”, ông nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị ngành giáo dục TP cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn 2045, bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên. Đồng thời phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, tiêu cực trong giáo dục, thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò”.

Cạnh đó, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học; từng bước triển khai kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Kết hợp với đổi mới chương trình và phương pháp dạy học, đặc biệt chú trọng dạy ngoại ngữ, hướng tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; chuẩn bị điều kiện triển khai học 2 buổi/ngày...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Sở GD&ĐT TP Hà Nội. Ảnh: VT

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý toàn ngành cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng; chú trọng giáo dục pháp luật, văn hóa, thể chất và phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh.

“Mỗi thầy cô sẽ không ngừng học hỏi, đổi mới, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi học trò. Dù khó khăn, gian khổ với áp lực công việc nặng nề, mỗi tập thể, cá nhân hãy đoàn kết phấn đấu bằng tình cảm và trách nhiệm để trở thành những nhà giáo mẫu mực, xứng đáng với vinh dự và nghề nghiệp cao quý”, ông bày tỏ mong muốn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định, Thành ủy Hà Nội sẽ sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71, tạo điều kiện để ngành GD&ĐT phát triển bứt phá, hoàn thiện chính sách đãi ngộ để giáo viên yên tâm công tác, cống hiến và sáng tạo.