Bàn giao công tác Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữa ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Sỹ Thanh 07/11/2025 22:18

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ thời gian làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuy không dài nhưng là giai đoạn đặc biệt quý giá, giúp ông học hỏi nhiều điều về tư duy kiểm tra, tư duy chính trị và tư duy đạo đức.

Chiều 7-11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh được tín nhiệm giao giữ các cương vị mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng nhằm đảm bảo tính liên tục, bài bản, kế thừa và hiệu quả, thông suốt của Ủy ban kiểm tra Trung ương và cơ quan Kiểm tra của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: NHÂN DÂN

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, trong thời gian giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Duy Ngọc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đổi mới phương thức, cách thức kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo dấu ấn nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua.

Thường Trực Ban Bí thư tin tưởng ông Nguyễn Duy Ngọc trên cương vị mới sẽ đạt được nhiều thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển Thủ đô Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: NHÂN DÂN

Với tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trần Sỹ Thanh, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với trách nhiệm cao, bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông sẽ nhanh chóng tiếp cận, tiếp nhận công việc, cùng tập thể Ủy ban và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác; quán triệt sâu sắc những định hướng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm.

Qua đó, đóng góp tích cực quan trọng hơn nữa vào công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ trước mắt trong thời gian tới là tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng trong thời gian ngắn sắp tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: NHÂN DÂN

Tại lễ bàn giao, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ thời gian làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuy không dài, từ ngày 7-2 đến nay nhưng là giai đoạn đặc biệt quý giá. Ông đã được tiếp cận gần hơn với những vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học hỏi nhiều điều về tư duy kiểm tra trong lãnh đạo, tư duy chính trị trong giám sát và tư duy đạo đức trong thi hành kỷ luật.

Cho biết trong 9 tháng qua đã cùng tập thể Ủy ban nỗ lực triển khai toàn diện các mặt công tác, ông Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng trong thời gian tới, tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Chủ nhiệm Trần Sỹ Thanh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: NHÂN DÂN

Cũng tại lễ bàn giao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ phát huy những kinh nghiệm của bản thân, cùng tập thể Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ vững, phát huy những thành tựu của ngành kiểm tra Đảng qua các thời kỳ.

Ông cũng cam kết chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Trước mắt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIV của Đảng, quyết tâm xây dựng ngành Kiểm tra ngày càng vững mạnh, xứng đáng là nơi Đảng đặt niềm tin để bảo vệ kỷ cương, nhân dân đặt kỳ vọng để bảo vệ công bằng.