Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 05/11/2025 18:13

(PLO)- Ông Trần Sỹ Thanh, 54 tuổi, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Chiều muộn 5-11, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo báo chí cho hay Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Đáng chú ý, thực hiện nội dung về công tác cán bộ, Trung ương đã thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII (để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công).

Trung ương cũng thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cho chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá, để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Trung ương đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Ảnh: QH

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê ở Nghệ An; trình độ Thạc sĩ Kinh tế; Đại học Tài chính, kế toán; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Trần Sỹ Thanh từng giữ các chức vụ như Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đến tháng 7-2022, ông được điều động giữ chức phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội.