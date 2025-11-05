Những hình ảnh tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Trung ương Đảng khóa XIII
(PLO)- Sáng 5-11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, thời gian gấp, công việc nhiều, yêu cầu cao, nhưng càng trong thời khắc quyết định, chúng ta càng phải nỗ lực, tranh thủ thời gian, làm việc với tinh thần vượt qua thách thức, vượt qua chính mình với tư duy chiến lược và hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Ảnh: NHÂN DÂN