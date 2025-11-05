Thời sự

Những hình ảnh tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Trung ương Đảng khóa XIII

(PLO)- Sáng 5-11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, được khai mạc sáng 5-11. Ảnh: NHÂN DÂN
hinh-anh-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-14-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-2.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: NHÂN DÂN
hinh-anh-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-14-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-3.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN
hinh-anh-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-14-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN
hinh-anh-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-14-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-6.jpg
hinh-anh-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-14-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-5.jpg
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
hinh-anh-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-14-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-7.jpg
Tại Hội nghị lần thứ 14, Trung ương tập trung vào hai nội dung lớn. Cụ thể, nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng và Nhóm vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong từng nhóm vấn đề sẽ có nhiều nội dung cụ thể, đặc biệt trong nhóm vấn đề về Công tác Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: NHÂN DÂN
hinh-anh-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-14-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-9.jpg
hinh-anh-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-14-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-8.jpg
Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, thời gian gấp, công việc nhiều, yêu cầu cao, nhưng càng trong thời khắc quyết định, chúng ta càng phải nỗ lực, tranh thủ thời gian, làm việc với tinh thần vượt qua thách thức, vượt qua chính mình với tư duy chiến lược và hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Ảnh: NHÂN DÂN
hinh-anh-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-14-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-10.jpg
Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương tham dự Hội nghị nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể, thẳng thắn, xây dựng, quyết đoán trong lựa chọn phương án tối ưu vì lợi ích quốc gia-dân tộc cũng như trong đóng góp ý kiến với các nội dung trong chương trình nghị sự của Hội nghị. Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 6-11. Ảnh: NHÂN DÂN

