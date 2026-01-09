Từ Đại hội đến Đại hội: Những mốc son và khát vọng vươn mình 09/01/2026 17:02

(PLO)- Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội” giới thiệu những dấu mốc quan trọng qua các kỳ Đại hội, góp phần làm rõ những chặng đường của Đảng, những quyết sách lớn và khát vọng phát triển đất nước.

Những ngày qua, dòng người vẫn đều đặn tìm đến triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” tại Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Nhiều người dành thời gian xem kỹ từng tài liệu, hình ảnh, hiện vật. Có người lặng im trước những dấu mốc lịch sử. Có người trao đổi, chia sẻ cảm xúc về những chặng đường đã qua.

Triển lãm như... “lớp học lịch sử”

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý. Trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố. Các nội dung được sắp xếp theo tiến trình lịch sử, gắn với từng kỳ Đại hội của Đảng, từ khi thành lập đến nay.

Em Phó Mạnh Đường Lâm, sinh viên Trường Đại học Thương mại (Hà Nội), cho biết bản thân đặc biệt quan tâm đến lịch sử và các sự kiện trọng đại của đất nước. Khi biết thông tin về triển lãm, em đến tham quan ngay.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm. Ảnh: H.NHUNG

“Em không được trực tiếp chứng kiến những thời khắc lịch sử ấy. Vì vậy, các tài liệu, hình ảnh, hiện vật tại triển lãm rất giá trị với em. Mọi thứ được tái hiện chân thực, sinh động, giúp em hình dung rõ hơn về các kỳ Đại hội Đảng và những thành tựu lớn mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt được qua từng nhiệm kỳ” - Lâm chia sẻ.

Theo em Lâm, triển lãm không chỉ mang ý nghĩa tham quan mà còn là một lớp học lịch sử trực quan. Qua đó, người trẻ hiểu rõ hơn những khó khăn, thử thách mà Đảng và Nhà nước đã trải qua để đưa đất nước phát triển như hôm nay.

Em Phó Mạnh Đường Lâm, sinh viên Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) tham quan triển lãm vào sáng 9-1. Ảnh: V.LONG

“Triển lãm giúp em hiểu sâu hơn về chặng đường cách mạng của dân tộc, từ đó thêm trân trọng những giá trị đang có” - Lâm nói.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Lâm bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo điều kiện để thế hệ trẻ có không gian đổi mới sáng tạo, cống hiến cho xã hội.

Người dân xem những kỷ vật và hình ảnh lần đầu tiên được công bố. Ảnh: V.LONG

Mỗi kỳ đại hội là cột mốc lớn

Là người chứng kiến nhiều kỳ đại hội, chị Đặng Thị Hạnh (47 tuổi), Học viện Hành chính và Quản trị công, cho biết từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức 13 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Mỗi kỳ là một cột mốc lớn, thể hiện sự kế thừa và phát triển liên tục về tư duy, đường lối.

Chị Đặng Thị Hạnh (47 tuổi), Học viện Hành chính và Quản trị công tham quan triển lãm. Ảnh: V.LONG

“Nhìn lại các kỳ Đại hội, có thể thấy rõ những quyết sách đúng đắn đã giúp đất nước vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng và từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế” - chị Hạnh nhận xét.

Hướng tới Đại hội XIV, chị Hạnh mong muốn Đảng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, tinh gọn bộ máy, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu là phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

“Với cách làm phù hợp tôi tin tưởng chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao” - chị Hạnh nói.

Đông đảo người dân đến tham quan triển lãm. Ảnh: V.LONG

Chia sẻ thêm, bà Nguyễn Hồng Nhung, chuyên viên Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, người trực tiếp thuyết minh, hướng dẫn các đoàn tham quan, cho biết hầu hết cán bộ, đảng viên, người dân, học sinh, sinh viên đều bày tỏ niềm tự hào về quá trình hình thành và phát triển của Đảng qua từng giai đoạn.

Theo bà Nhung, nhiều người đặc biệt quan tâm đến Đại hội lần thứ VI, diễn ra vào tháng 12-1986. Đây là Đại hội khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, chuyên viên Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu các kỳ Đại hội. Ảnh: V.LONG

“Chính từ Đại hội này, Đảng đã khẳng định quyết tâm đổi mới toàn diện, tăng cường sức chiến đấu và tính thực tiễn trong lãnh đạo, tạo nền tảng để đất nước đạt được những thành tựu như ngày hôm nay” – bà Nhung nói.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Bảo hiểm và Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, cho biết sau lễ khai mạc, triển lãm đã đón hàng chục đoàn với hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên, người dân, học sinh, sinh viên đến tham quan.

Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái) tuyên bố sự ra đời của Đảng lần đầu được công khai. Ảnh: V.LONG

“Dự kiến trong các tuần tới, triển lãm sẽ tiếp tục đón thêm nhiều đoàn. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới” - ông Thắng cho hay.