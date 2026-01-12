Từ vụ đồ hộp Hạ Long, Ủy ban TVQH đề nghị rà soát các loại đồ hộp khác 12/01/2026 14:36

(PLO)- Từ việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt heo dương tính virus dịch tả heo châu Phi, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị rà soát các loại đồ hộp khác và cảnh báo đến người dân.

Sáng 12-1, tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội.

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt heo dương tính virus dịch tả heo châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường.

Mất lòng tin vào thị trường

"Vụ việc này nhức nhối hơn bao giờ hết, thể hiện sự bất chấp, coi thường tính mạng người dân của nhãn hàng rất lớn, rất nổi tiếng. Bản thân gia đình tôi cũng sử dụng đồ hộp rất nhiều như thịt lợn đóng hộp, sốt cà chua, thịt bò hầm, pate... Chúng tôi thấy rất lo lắng", bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Bà Hải cho rằng giá trị thương hiệu của các sản phẩm thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long rất lớn, nhưng họ vẫn bất chấp thực hiện hành vi vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo bà Hải, các lực lượng chức năng đang vào cuộc xử lý vụ việc nhưng vẫn còn một số vấn đề người dân quan tâm. Bà nhấn mạnh theo quy định 4527/2018 của Bộ NN&PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch tả heo châu Phi, tất cả heo nhiễm bệnh đều phải tiêu hủy.

Bà Hải đặt vấn đề: Có hay không hiện tượng che giấu dịch bệnh? Quản lý việc tiêu hủy như thế nào? Tiêu hủy xong, chôn lấp phải đảm bảo vệ sinh, môi trường, quá trình vận chuyển phải khử trùng.

Thông tin ban đầu, cơ quan công an nhận định đây là đường dây khép kín từ việc thu mua, vận chuyển, chế biến. "Đây là câu chuyện từ chăn nuôi, thú y, vận chuyển, đến thành thực phẩm...", bà Hải nói thêm.

Dù Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, bà Hải vẫn đề nghị làm rõ đầu mối quản lý Nhà nước và trách nhiệm liên quan. Bà cho rằng đây là vấn đề cần lưu ý khi sửa Luật An toàn thực phẩm sắp tới.

"Đây là hiện tượng ‘con sâu làm rầu nồi canh’ nhưng sẽ làm mất lòng tin của người dân vào thị trường, trong đó có sản phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn", bà Hải nhấn mạnh.

Cho rằng vấn đề an toàn thực phẩm còn nhiều lỗ hổng quản lý, bà Hải đề nghị báo cáo cần làm rõ nét hơn về công tác này. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát các loại đồ hộp khác và khẩn trương cảnh báo để người dân được biết.

Lương chưa bảo đảm cuộc sống

Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho hay cử tri, nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển. Cử tri đánh giá cao sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong xây dựng luật, ban hành chính sách và quản lý Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tuy nhiên, theo ông Bình, chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống. Nguyên nhân do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Ngoài ra, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ. Cử tri cũng lo lắng về giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm.

Đặc biệt, giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đến đời sống người dân, gây tâm lý lo lắng, ảnh hưởng thị trường tiền tệ. Cùng với đó là tình trạng ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, nhất là việc gia tăng số ca mắc ung thư.

Kiến nghị kiểm tra giá cước vận tải

Từ kiến nghị của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán.

"Cần tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", ông Bình nói.

Đáng chú ý, ông Dương Thanh Bình cho rằng Bộ Xây dựng cần tăng cường kiểm tra, thanh tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu xe; xử lý nghiêm các đơn vị vận tải tăng giá trái quy định.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị rà soát, điều chỉnh chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở để họ yên tâm công tác. Đồng thời, xem xét cân đối sớm điều chỉnh chính sách tiền lương, an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.