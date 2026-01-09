Đồ hộp Hạ Long hoạt động ra sao trước lùm xùm hơn 120 tấn heo bệnh? 09/01/2026 07:44

(PLO)- 9 tháng năm 2025, Đồ hộp Hạ Long báo lãi sau thuế hơn 11 tỉ đồng. Doanh nghiệp còn có kế hoạch xây dựng nhà máy mới với tổng mức đầu tư 166 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Cụ thể, các đối tượng đã tổ chức thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh.

Trong số này có hơn 120 tấn thịt heo được đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, mã: CAN, sàn HNX) tại Hải Phòng. Đặc biệt, khoảng hơn 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền chế biến, sản xuất thành sản phẩm thịt hộp.

Hiện, vụ án đang được CATP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngày 8-1, Halong Canfoco đã có công văn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến lùm xùm trên. Đồ hộp Hạ Long khẳng định 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của Công ty.

Đồ hộp Hạ Long cũng khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm của Công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt.

Top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN

Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, từng được xem là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chế biến thực phẩm đóng hộp.

Theo giới thiệu trên website, công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Halong Canfoco được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu...

Đáng chú ý, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long còn từng nhận giải thưởng "Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024". Trên website, Công ty còn giới thiệu nhiều chứng nhận như chứng nhận Chuỗi cung ứng MSC đảm bảo nguồn nguyên liệu đánh bắt bền vững và truy xuất rõ ràng; chứng nhận HACCP: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP/ISO 22000 đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, phần lớn doanh thu đến từ thị trường trong nước; các đối tác của Công ty là hàng loạt siêu thị lớn như Lotte Mart, Saigon Co.op, Winmart, Aeon Mall...

Công ty hiện còn sở hữu 4 công ty thành viên là Công ty TNHH MTV thực phẩm Cột Đèn, Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Hạ Long - Đồng Tháp và Trường mầm non Hạ Long.

Đảo chiều lợi nhuận, báo lãi sau thuế 11 tỉ đồng

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 3-2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 179,6 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ; cùng với đó, vốn hàng bán của hãng giảm mạnh 20%, còn 126 tỉ đồng.

Bởi vậy, lợi nhuận gộp trong kỳ này đạt 43,3 tỉ đồng, tăng 13%. Sau khi trừ mọi chi phí, lãi ròng của công ty này ở mức 7,6 tỉ đồng, tăng gấp gần 4 lần.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 486,9 tỉ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Dù doanh số sụt giảm nhưng giá vốn hàng bán được tiết giảm mạnh, nhờ đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 11 tỉ đồng, đảo chiều so với mức lỗ gần 6 tỉ đồng cùng kỳ năm 2024.

Theo đại diện doanh nghiệp, lợi nhuận tăng, nguyên nhân chủ yếu do giá vốn giảm bởi công ty vẫn đảm bảo được nguyên liệu sản xuất, chi phí quản lý giảm.

Tại thời điểm 30-9-2025, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận hơn 344 tỉ đồng, tăng khoảng 56 tỉ đồng so với đầu năm.

Chào bán cổ phần, lấy vốn xây nhà máy mới

Hồi tháng 12-2025, Đồ hộp Hạ Long đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 với trọng tâm kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 100 tỉ đồng.

Giá chào bán dự kiến ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng một nửa thị giá hiện tại trên thị trường. Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng và thời gian thực hiện trong năm 2026, HĐQT được ủy quyền lựa chọn thời điểm phù hợp.

Tổng số vốn thu về tối đa 75 tỉ đồng, trong đó 50 tỉ đồng dành cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp. Còn lại 25 tỉ đồng, được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác.

ĐHĐCĐ cũng thông qua chủ trương di dời nhà máy ở số 71 Lê Lai (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), chuyển qua thuê lô đất CN26-06 tại KCN Nam Đình Vũ để xây dựng nhà máy mới với diện tích 2ha.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 166 tỉ đồng, trong đó gần 84 tỉ đồng là vốn chủ sở hữu. Dự án dự kiến khởi công quý II-2026.