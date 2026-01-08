Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói về vụ thịt lợn bệnh được 'phù phép' thành đồ hộp 08/01/2026 19:55

(PLO)- Liên quan vụ việc thịt lợn bệnh được chế biến thành đồ hộp, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã cảnh báo các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP ngưng phân phối sản phẩm.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng phát hiện và xử lý một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm, khi hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Liên quan vụ việc này, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can trong đường dây thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Tối 8-1, trao đổi với PLO, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết đơn vị đã xin ý kiến và chờ chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đơn vị cũng đã cảnh báo cho các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP ngưng phân phối sản phẩm.

Như PLO đã thông tin, tháng 9-2025, cảnh sát bắt quả tang hai xe ô tô vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt ôi thiu, dương tính với virus dịch bệnh.

Sản phẩm Pate cột đèn Hải Phòng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: FACEBOOK

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét và niêm phong bốn kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, phát hiện khoảng 126 tấn thịt nhiễm bệnh, bao gồm cả hai tấn pate thành phẩm.

Đến nay, Cơ quan Điều tra đã khởi tố chín bị can về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm và buôn bán thịt lợn chết, lợn bệnh từ vùng dịch.

Toàn bộ số nguyên liệu và sản phẩm nhiễm bệnh đã bị thu hồi để tiêu hủy theo quy định. Ngày 8-1-2026, Công ty CP Đồ hộp Hạ long (Halong Canfoco - mã chứng khoán: CAN) vừa có công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến nội dung phản ánh về nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty.

Theo đó, Halong Canfoco khẳng định chín đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

“Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh” - công ty này khẳng định.