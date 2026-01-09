Highlands Coffee lên tiếng về nguồn nguyên liệu liên quan Đồ hộp Hạ Long 09/01/2026 16:57

(PLO)- Liên quan đến những lo ngại về chất lượng các sản phẩm thịt heo chế biến của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) đã chính thức lên tiếng.

Đại diện Highlands Coffee khẳng định an toàn thực phẩm và sức khỏe khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động. Đơn vị này luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và cam kết không ngừng nỗ lực để duy trì niềm tin của khách hàng.

Về thông tin nguồn cung nguyên liệu đang được quan tâm, Highlands Coffee khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, nhằm nhất quán với mục tiêu trên và với tinh thần thận trọng cao nhất, Highlands Coffee cũng đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long.

Đơn vị này cho biết đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Highlands Coffee chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải từ thịt được cung ứng bởi Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: THU HÀ

Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này.

Highlands Coffee cho rằng đây là quyết định cần thiết vì lợi ích và sự an toàn của người tiêu dùng, đồng thời lấy làm tiếc về những bất tiện có thể phát sinh.