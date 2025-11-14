Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: 'Chúng ta đã thật sự dám nghĩ, dám làm đúng nghĩa hay chưa?' 14/11/2025 16:31

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị của TP phải chỉ rõ nhiệm vụ nào đang tắc, tắc vì đâu, cơ quan nào chịu trách nhiệm, thời hạn giải quyết để xử lý tận gốc các điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng số…

Chiều 14-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm của hai tháng cuối năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nhận diện điểm nghẽn, để xử lý tận gốc

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết sau thời gian triển khai, Nghị quyết 57 bước đầu đi đúng hướng, đúng trọng tâm, đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy vậy, theo ông Ngọc, quá trình thực hiện vẫn còn không ít tồn tại, đặc biệt là những điểm nghẽn liên quan đến dữ liệu, hạ tầng số, cơ chế phối hợp và trách nhiệm người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đang triển khai 221 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57, trong đó có 30 nhiệm vụ bị chậm tiến độ. Theo ông, đây là yêu cầu đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị nhằm xác định những nhiệm vụ đang trực tiếp cản trở sự phát triển đồng bộ của thành phố, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

“Chúng ta phải chỉ rõ nhiệm vụ nào đang tắc, tắc vì đâu, cơ quan nào chịu trách nhiệm, thời hạn giải quyết là bao giờ. Điểm nghẽn phải được xử lý tận gốc” - ông Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội cho rằng nhiều việc vẫn chưa xác định rõ sản phẩm đầu ra, dẫn đến lúng túng trong kiểm đếm và báo cáo. Không ít nhiệm vụ liên ngành, liên cấp vẫn triển khai chậm, việc phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan còn thiếu đồng bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: VT

Một trong những vấn đề được ông Ngọc đặc biệt lưu ý là sự thiếu kết nối dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Theo ông, không ít đơn vị vẫn duy trì hệ thống dữ liệu riêng, không kết nối liên thông; chuẩn dữ liệu không thống nhất khiến việc tổng hợp, phân tích phục vụ điều hành gặp khó khăn.

Hạ tầng số cũng chưa đáp ứng yêu cầu kết nối giữa các khối. Nhân lực vận hành ở một số nơi còn mỏng, kỹ năng chưa tương xứng; việc đào tạo không theo kịp yêu cầu thực tiễn. Thậm chí, cơ chế tài chính và thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vẫn chưa có quy trình nghiệp vụ rõ ràng.

Ông Ngọc thẳng thắn đặt câu hỏi: “Chúng ta đã thật sự dám nghĩ, dám làm đúng nghĩa hay chưa?”. Theo ông, Thành ủy đã có kết luận rõ ràng rằng Thường vụ và Thường trực Thành ủy sẽ đồng hành, tạo cơ chế để cán bộ “yên tâm dám nghĩ, dám làm”, miễn là làm đúng và vì lợi ích chung.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội xác định bốn nhóm vấn đề trọng tâm cần rà soát. Yêu cầu đặt ra đối với từng cơ quan là báo cáo theo nguyên tắc “5 rõ”, nêu cụ thể phần việc còn tồn đọng và giải pháp khắc phục.

Đáng chú ý, ông Ngọc đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan; phân cấp, phân quyền và phân định trách nhiệm người đứng đầu; cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuẩn hóa quy trình, tổ chức bộ máy và đội ngũ công nghệ thông tin tại các cấp

“Phải đồng bộ ba nhóm là phân cấp – phân quyền, thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Nếu ba nhóm này không vận hành đồng bộ, chúng ta không thể phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp” - ông nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu thống kê rõ đơn vị nào gửi báo cáo đúng hạn, trễ hạn hoặc chưa gửi báo cáo. “Những việc TP chỉ đạo là nhiệm vụ bắt buộc. Các đồng chí làm hay không làm cũng phải báo cáo đầy đủ. Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ” - ông Ngọc nói.

Thiếu đầu mối kết nối 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nêu rõ các điểm nghẽn lớn trong triển khai Nghị quyết 57, đặc biệt là vấn đề dữ liệu và chia sẻ dữ liệu.

Theo ông Dũng, Hà Nội hiện có 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, vận hành LGSP (quá trình vận hành và sử dụng Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu) với hơn 33,6 triệu lượt kết nối, liên thông với 28 hệ thống và cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, dữ liệu nội bộ vẫn phân tán, chuẩn dữ liệu không thống nhất, chưa có đầu mối điều phối quản trị dữ liệu toàn diện.

Một số cơ quan chưa chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, chưa định dạng để phục vụ tái sử dụng. Nhiều nền tảng kết nối chưa ổn định, thậm chí có thời điểm đồng bộ dữ liệu bị gián đoạn.

“Điều này không chỉ làm chậm chuyển đổi số mà còn khiến khả năng phân tích, dự báo và ra quyết định bị hạn chế. Lãnh đạo các cấp vẫn phải dựa nhiều vào báo cáo giấy, báo cáo thủ công” - ông Dũng cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết hệ thống hội nghị trực tuyến từ Thành ủy tới 126 xã, phường bước đầu hỗ trợ hiệu quả cho chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin tại cấp cơ sở vẫn còn rất chênh lệch.

Nhiều xã, phường đang sử dụng thiết bị đã 5 - 10 năm tuổi, cấu hình không đáp ứng nổi phần mềm dùng chung. Mạng LAN, đường truyền Internet yếu, thiếu máy scan, thiếu thiết bị họp trực tuyến, nhiều nơi không có thiết bị số hóa tốc độ cao.

Đáng chú ý, một xã/phường trung bình phải vận hành gần 20 phần mềm khác nhau từ trung ương, bộ ngành đến thành phố. Danh mục gồm nhiều hệ thống chồng chéo như dịch vụ công quốc gia và thành phố, hệ thống phản ánh kiến nghị, hóa đơn điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm hộ tịch, quản lý đơn thư, đánh giá cán bộ, quản lý văn bản, thông tin báo cáo, ihanoi, icabinet, giải quyết kiến nghị cử tri, tabmit, các phần mềm kế toán, quản lý tài sản công… và bốn phần mềm của Đảng.

“Với gần 20 phần mềm, khối lượng thao tác quá lớn dễ dẫn đến quá tải, sai sót, bỏ sót, thậm chí gây tâm lý ‘ngại dùng hệ thống’. Nếu không tháo gỡ dứt điểm, chất lượng phục vụ người dân sẽ bị ảnh hưởng” - ông Dũng cảnh báo.