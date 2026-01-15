Hà Nội và nhiều tỉnh thành bàn quy hoạch tầm nhìn 100 năm cho Vùng Thủ đô 15/01/2026 19:05

(PLO)- Chiều 15-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với các tỉnh, thành phố Vùng Thủ đô về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Dự hội nghị có nhiều lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành và các địa phương trong Vùng Thủ đô, thể hiện tính chất liên vùng, liên ngành của quy hoạch chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển Thủ đô Hà Nội và vùng phụ cận trong dài hạn.

Vùng đô thị với Hà Nội làm trung tâm, các tỉnh là vệ tinh

Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, cả nước sắp xếp còn 34 tỉnh, thành phố và 6 vùng kinh tế trọng điểm. Trong đó, Hà Nội giữ vai trò trung tâm của Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô Hà Nội, liên kết chặt chẽ với các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ.

Không gian phát triển của Hà Nội được mở rộng theo hướng liên kết đa chiều, hình thành các hành lang kinh tế, đô thị và công nghiệp gắn với hệ thống giao thông chiến lược, tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng.

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô, Hà Nội được xác định là trung tâm, động lực chính, giữ vai trò điều phối, dẫn dắt và lan tỏa sự phát triển trên mọi lĩnh vực. Mô hình cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội được xác lập theo hướng “chùm đô thị hướng tâm”, trong đó Hà Nội là đô thị trung tâm, các đô thị của các tỉnh xung quanh đóng vai trò là các đô thị vệ tinh lớn, có tính liên kết, hỗ trợ và đối trọng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Theo đó, hệ thống đô thị vệ tinh cấp vùng được hình thành dọc theo các trục kết nối chính: phía Bắc với Thái Nguyên; phía Đông Bắc với Bắc Ninh; phía Đông Nam với Hưng Yên; phía Nam với Ninh Bình; phía Tây với Phú Thọ và các đô thị dọc hành lang kết nối với Hải Phòng, Hải Dương.

Song song với đó, Quy hoạch cũng xác định các vùng đệm không gian phát triển Thủ đô gồm: vùng đệm phía Tây và Tây Bắc; vùng đệm phía Nam; vùng đệm phía Đông và Đông Nam. Cấu trúc này giúp Hà Nội giải quyết các bài toán về giao thông, môi trường, cung ứng dịch vụ đô thị, đồng thời chia sẻ áp lực dân số, hạ tầng với khu vực nội đô.

Tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đều bày tỏ sự thống nhất, đánh giá cao dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cũng như định hướng sửa đổi Nghị quyết 15-NQ/TƯ và Luật Thủ đô, nhấn mạnh vai trò trung tâm, hạt nhân tăng trưởng của Hà Nội trong phát triển vùng và quốc gia.

Hoàn thiện cơ chế điều phối vùng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa kiến nghị tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa Hưng Yên và Hà Nội, trong đó đề xuất bổ sung cầu Triều Dương qua sông Hồng và xác định rõ hướng tuyến cầu Đông Ninh, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch vành đai 4, 5 của Hà Nội.

Đáng chú ý, Hưng Yên đề nghị trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô cần quan tâm không gian ngầm và hệ thống đường sắt đô thị. Hiện tỉnh đã quy hoạch 5 tuyến đường sắt đô thị, chủ yếu kết nối về Hà Nội, do đó kiến nghị các tuyến metro của Hà Nội, đặc biệt là tuyến số 8, cần được định hướng đấu nối đồng bộ, góp phần giãn dân và giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, Phú Thọ xác định phát triển theo vai trò đô thị vệ tinh của Thủ đô, gắn kết chặt chẽ về hạ tầng, dân cư và môi trường. Tỉnh kiến nghị Hà Nội tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề liên vùng, nhất là môi trường, giao thông và phát triển công nghiệp, đồng thời đề xuất phối hợp xây dựng tuyến du lịch dọc sông Hồng và sông Đà.

Đánh giá cao chất lượng quy hoạch, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho rằng cần sớm hoàn thiện nền tảng pháp lý cho các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đồng thời nhấn mạnh vai trò công bố, tuyên truyền quy hoạch, đề xuất xây dựng sa bàn quy hoạch tổng thể Thủ đô để người dân dễ tiếp cận và giám sát.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là việc chung của cả vùng, không chỉ riêng Hà Nội. Thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương để hoàn thiện thể chế, quy hoạch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương sớm cử tổ công tác phối hợp với Hà Nội, xác định rõ các vấn đề cùng phát triển, xây dựng tiêu chuẩn chung trong các lĩnh vực như giao thông, đường sắt đô thị, môi trường, qua đó hình thành cơ chế liên kết vùng chặt chẽ, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô và Vùng Thủ đô trong kỷ nguyên mới.