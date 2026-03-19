Đề xuất lùi tiến độ quy hoạch đô thị sông Hồng để đồng bộ với quy hoạch 100 năm của Thủ đô 19/03/2026 10:58

(PLO)- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đề xuất lùi tiến độ hoàn thành Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000) đến tháng 7-2026 do chậm tiến độ, đồng thời nhằm bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh nhà đầu tư để nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung quan trọng của đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Trong đó, đáng chú ý là phương án tuyến đường hai bên sông Hồng, tuyến đường sắt đô thị ngầm phía hữu ngạn cùng các dự án thành phần tỷ lệ 1/500 phục vụ triển khai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Một số nội dung bước đầu đã được nghiên cứu và cơ bản thống nhất, như định hướng trục cảnh quan, phương án tổ chức giao thông và vị trí các cầu vượt sông Hồng. Đối với các dự án thành phần, một số dự án đã được phê duyệt, trong đó có Công viên Phú Thượng.

Hà Nội đang muốn xây dựng một trục đô thị hiện đại dọc hai bên sông Hồng. Ảnh: Trọng Phú

Song song đó, các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại các khu vực Thư Lâm (Đông Anh), Bồ Đề và Lĩnh Nam cũng đã được xác định ranh giới sơ bộ. Đây được xem là cơ sở quan trọng để triển khai các bước bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẳng thắn nhìn nhận tiến độ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cũng như phương án tuyến đường hai bên sông Hồng hiện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Theo kế hoạch ban đầu, đồ án cần được hoàn thiện trong thời gian ngắn nhằm kịp thời phục vụ triển khai các dự án thành phần.

Trước thực tế này, Sở đề xuất điều chỉnh thời hạn hoàn thành đồ án đến tháng 7-2026. Việc lùi tiến độ được cho là cần thiết để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đang được nghiên cứu, hoàn thiện trong cùng giai đoạn, tránh tình trạng chồng chéo hoặc phải điều chỉnh nhiều lần.

Về lộ trình cụ thể, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết trong tháng 3-2026 sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thẩm định các nội dung chính của đồ án. Các bước tiếp theo sẽ được triển khai theo kế hoạch chi tiết nhằm bảo đảm tiến độ điều chỉnh tổng thể trong thời gian đã đề xuất.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát tổng thể các quy hoạch, chương trình, dự án liên quan trong khu vực nghiên cứu. Việc rà soát nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, xung đột về chức năng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật cũng như định hướng phát triển không gian đô thị.

Ngoài ra, Sở này đề xuất cần xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất khu vực bãi sông cho phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều đã được phê duyệt. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án trong các giai đoạn tiếp theo, đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai và phát triển bền vững khu vực ven sông Hồng.