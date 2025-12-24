Xe buýt điện đầu tiên ở Côn Đảo hoạt động từ 25-12 24/12/2025 15:09

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ chính thức đưa vào khai thác tuyến xe buýt điện số 173 (Trung tâm Côn Đảo – Cỏ Ống) ở đặc khu Côn Đảo từ ngày 25-12.

Theo Sở Xây dựng, nhằm từng bước hình thành mạng lưới vận tải hành khách công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách khi đến Đặc khu Côn Đảo, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng sẽ chính thức đưa vào khai thác tuyến xe buýt điện số 173 kể từ ngày 25-12.

Tuyến xe buýt số 173 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là tuyến xe buýt công cộng đầu tiên hoạt động trên địa bàn Côn Đảo, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình phát triển vận tải hành khách công cộng tại địa phương.

Việc đưa tuyến vào khai thác không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách, mà còn từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, giảm áp lực giao thông và bảo vệ cảnh quan sinh thái đặc thù của Côn Đảo...

Hình ảnh xe buýt điện đầu tiên ở Côn Đảo.

Tuyến xe buýt số 173 có cự ly dài 17,1 km đi qua 39 điểm dừng đón trả khách, kết nối trực tiếp Sân bay Côn Đảo – Chợ Côn Đảo, hai đầu mối có nhu cầu đi lại rất lớn, giúp hành khách di chuyển thuận tiện, an toàn, tiết kiệm chi phí ngay khi đặt chân đến đảo cũng như trong sinh hoạt, mua sắm hằng ngày. Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ.

• Lượt đi: Chợ Côn Đảo – Phạm Văn Đồng – Võ Thị Sáu – Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Chí Thanh – Cỏ Ống – đường nội bộ Bãi Đầm Trầu – (quay đầu) – đường nội bộ Bãi Đầm Trầu – Cỏ Ống – Sân bay Côn Đảo.

• Lượt về: Sân bay Côn Đảo – Cỏ Ống – đường nội bộ Bãi Đầm Trầu – (quay đầu) – Cỏ Ống – Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Văn Cừ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ – Võ Thị Sáu – Phạm Văn Đồng – Chợ Côn Đảo.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để đưa thêm 5 tuyến xe buýt tiếp theo vào hoạt động, gồm các tuyến số 174, 175, 176, 177 và 178.

Khi các tuyến này được triển khai đồng bộ, mạng lưới vận tải hành khách công cộng sẽ bao phủ trên 90% các địa điểm quan trọng của Côn Đảo, phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại hằng ngày, góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo văn minh, xanh – sạch – thân thiện và phát triển bền vững.