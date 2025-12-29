Xóa điểm nghẽn giao thông Tây Thạnh - Lê Trọng Tấn bằng tuyến đường rộng hơn 30m 29/12/2025 16:07

(PLO)- Dự án công trình đoạn tuyến giao thông số 2, kết nối từ ranh dự án dự án Tân Thắng đến ngã ba đường Tây Thạnh-Lê Trọng Tấn, sẽ giảm tải áp lực giao thông cho khu vực.

Ngày 29-12, tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM diễn ra lễ thông xe kỹ thuật, dự án công trình đoạn tuyến giao thông số 2, kết nối từ ranh dự án dự án Tân Thắng đến ngã ba đường Tây Thạnh-Lê Trọng Tấn.

Dự án công trình đoạn tuyến giao thông số 2 với lộ giới quy hoạch rộng hơn 30m vừa được hoàn thành. Ảnh: NV

Dự án có 24 trường hợp bị ảnh hưởng và tổng mức vốn bồi thường khoảng 262,2 tỉ đồng. Đây là dự án hạ tầng quan trọng nhằm giảm tải áp lực giao thông cho khu vực, đặc biệt là các nút thắt giao thông xung quanh.

Dự án có 24 trường hợp bị ảnh hưởng. Ảnh: NV



Theo ông Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì, nhiều năm qua, người dân sinh sống và làm việc quanh khu vực bị ùn ứ kéo dài tại ngã ba Tây Thạnh- Lê Trọng Tấn vào mỗi giờ tan tầm.

Dự án đường giao thông số 2, kết nối từ ranh dự án Tân Thắng đến ngã ba Tây Thạnh-Lê Trọng Tấn hoàn thành giúp giảm tình trạng kẹt xe. Với lộ giới quy hoạch rộng hơn 30m, đây không chỉ là một con đường nội bộ mà đóng vai trò là trục giao thông quan trọng cho khu vực.

Dự án công trình đoạn tuyến giao thông số 2 là trục giao thông quan trọng cho khu vực lân cận. Ảnh: NV

Việc kết nối đoạn đường này giúp cư dân tại đây rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến các khu vực, tuyến đường được đầu tư bài bản với hệ thống thoát nước hiện đại, vỉa hè rộng, thông thoáng và cây xanh che phủ.

Vì vậy ngoài kết nối giao thông, dự án còn một phần giúp xóa bỏ tình trạng đọng nước mỗi khi mưa và tạo một không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại, sạch đẹp cho địa phương nói riêng và TP.HCM nói chung.

"Dự án được chia làm hai giai đoạn thực hiện, ban đầu dự án còn gặp khó trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhờ sự cố gắng, quyết tâm của chính quyền địa phương nên dự án đã hoàn thành sau thời gian thi công là hai tháng"- ông Nguyễn Quốc Bình chia sẻ.