TP.HCM điều chỉnh quy mô cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 28/12/2025 11:21

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo đó, dự án được bổ sung nút giao khác mức liên thông đường ĐT.991 (đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao), bổ sung hệ thống quản lý giao thông thông minh (không bao gồm hạng mục công trình xây dựng nhà điều hành ITS thuộc dự án thành phần 2); trạm thu phí và công trình kiểm soát tải trọng xe.

Trong đó, hạng mục nút giao với đường ĐT.991 dạng hoa thị hoàn chỉnh có nhánh ưu tiên, gồm cầu vượt đường ĐT.991 có vận tốc thiết kế 60km/h, bề rộng mặt cắt ngang 44 m. Hệ thống các nhánh rẽ tại nút giao được phân chia cụ thể như sau:

Nhánh rẽ phải (N1, N4, N7, N10): Vận tốc thiết kế 60 km/h. Trong đó, nhánh N1 có quy mô hai làn xe (bề rộng 9,5 - 11,5 m); các nhánh còn lại có quy mô một làn xe (bề rộng 6 - 8 m).

Nhánh rẽ trái (N3, N6, N9): Vận tốc thiết kế 40 km/h, quy mô một làn xe với bề rộng từ 6 - 8 m.

Cầu vượt rẽ trái (Nhánh N12): Hướng từ cảng Cái Mép - Thị Vải đi Biên Hòa, vận tốc thiết kế 60 km/h. Cầu có quy mô 2 làn xe, bề rộng 9,5 - 11,5 m.

Dự án thành phần 3 qua TP.HCM dài 19,5 km. Ảnh: Vũ Hội

Địa điểm xây dựng tại xã Châu Pha và các phường Long Hương, Tam Long, Tân Thành, TP.HCM. Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 166,94 ha (trong đó bao gồm 137,82ha đã thu hồi để thực hiện dự án và dự kiến thu hồi bổ sung khoảng 29,12ha). Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.215 tỉ đồng.

Về tổ chức thực hiện, Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư điều chỉnh; trung thực về nội dung, kết quả tính toán của hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định pháp luật...