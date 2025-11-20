Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu 20/11/2025 20:07

(PLO)- Phó Thủ tướng chỉ đạo áp dụng các giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian thi công để có thể hoàn thành Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025

Ngày 20-11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký công văn số 11414 chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 2 dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Phấn đấu thông xe tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo công văn, từ đề nghị Bộ Xây dựng về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 2 cao tốc trên, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã giao UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, về công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng (0,3km cao tốc Bến Lức - Long Thành) và phạm vi cầu vượt ngang trên đường ĐT.770B (dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), trước ngày 30-11-2025.

Về nguồn vật liệu đá, tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc bổ sung, điều chỉnh phân khai khối lượng đá tại các mỏ để đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án.

Về thi công, chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, áp dụng các giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian thi công để có thể hoàn thành Dự án thành phần 1 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn công trình.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao UBND TP.HCM chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, để sớm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thông xe tuyến chính trong năm 2025, thi công đảm bảo chất lượng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, hiệu quả, an toàn công trình.

Dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8km. Điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, điểm cuối nối với nút giao Tân Hiệp thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án đi qua tỉnh Long An (2,7km), TP.HCM (26,4km) và tỉnh Đồng Nai (28,7km).

Còn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư với tổng chiều dài gần 54km. Điểm đầu tại tuyến tránh quốc lộ 1 thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối tại quốc lộ 56 thuộc TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026.