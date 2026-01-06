Cần Thơ: Giá thu gom rác đô thị tăng lên gần 49.000 đồng mỗi hộ 06/01/2026 16:11

(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, TP Cần Thơ áp dụng giá thu gom rác tại khu vực đô thị là 48.648 đồng/hộ/tháng và khu vực nông thôn là 32.351 đồng/hộ/tháng.

Chiều 6-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý IV năm 2025. Tại cuộc họp, nhiều nhà báo phản ánh tình hình thu gom rác, giá dịch vụ và tình trạng các bãi trung chuyển rác gây ô nhiễm.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời vấn đề này, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết mức thu gom rác cũ tại TP Cần Thơ áp dụng từ năm 2016. Khi đó, mức giá mặt tiền là 20.000 đồng/hộ và trong hẻm là 10.000 đồng/hộ.

Trong khi đó tại Sóc Trăng, giá áp dụng từ năm 2019 là 19.000 đồng/hộ khu vực đô thị và 15.000 đồng/hộ khu vực nông thôn. Tại Hậu Giang áp dụng từ năm 2023 với mức 48.648 đồng/hộ đô thị và 32.351 đồng/hộ nông thôn.

Vừa qua, Sở NN&MT đã có văn bản gửi UBND TP và được thống nhất áp dụng mức giá của tỉnh Hậu Giang cho toàn TP Cần Thơ từ ngày 1-1-2026. Cụ thể, giá khu vực đô thị là 48.648 đồng/hộ/tháng, khu vực nông thôn là 32.351 đồng/hộ/tháng.

Ông cũng thông tin thêm giá thu gom rác tại TP.HCM hiện dao động từ 80.000 đến 84.000 đồng/tháng.

Giám đốc Sở NN&MT cho biết thêm từ ngày 1-1-2026, UBND xã, phường sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom thông qua chỉ định hoặc đấu thầu. Các đơn vị này phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Nơi nào xe thu gom không đạt chuẩn, để rỉ nước rác thì UBND xã, phường đó phải chịu trách nhiệm.

Về bãi rác tạm khu dân cư Thới Nhựt, ông Chân cho biết năng lực xử lý rác của TP Cần Thơ khá tốt với hai nhà máy đốt rác phát điện, một nhà máy ở Sóc Trăng và 30 bãi chôn lấp. Tuy nhiên, khâu thu gom vận chuyển chưa đạt yêu cầu do hơn 10 năm qua quy hoạch TP thiếu bãi trung chuyển. Hiện TP chỉ có hai trạm công suất khoảng 150 tấn/ngày, các bãi tạm dùng để xử lý lượng còn lại.

"Chúng tôi đã khảo sát và rất đồng cảm với người dân khu Thới Nhựt. TP đã quy hoạch bãi trung chuyển rác mới ở phường Long Tuyền, dự kiến hoàn thành trong quý I-2026 với năng lực 100 tấn/ngày. Khi đó sẽ di chuyển trạm ở Thới Nhựt về đây", ông Chân nói.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TP đã chấp thuận chủ trương đầu tư thêm trạm trung chuyển rác Tân An tại chân cầu Hưng Lợi. Đây là bãi trong nhà, đảm bảo không mùi hôi. Nếu thuận lợi, trạm này sẽ hoàn thành sau 1,5 năm tới, giải quyết dứt điểm vấn đề bãi rác tạm tại nhiều nơi.