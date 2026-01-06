Cần Thơ: Thông tin mới về Trung tâm Văn hóa Tây Đô sau 22 năm có chủ trương đầu tư 06/01/2026 11:20

(PLO)- Dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô có khu hành chính TP Cần Thơ đang làm thủ tục điều chỉnh tăng diện tích thêm hơn 3 ha, tăng vốn từ hơn 402 tỉ lên hơn 1.385 tỉ và thời gian thực hiện đến năm 2027.

Chuẩn bị cho buổi họp báo thường kỳ quý IV-2025 vào chiều ngày 6-1 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, Sở Xây dựng đã có báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm của TP.

Dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô mặt tiếp giáp đường Quang Trung. Ảnh: NHẪN NAM

Trong số 10 dự án mà Sở này báo cáo có Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm Văn hoá Tây Đô - giai đoạn 1 (gọi tắt dự án). Trong dự án này có khu hành chính TP.

Theo đó, cuối năm 2023, UBND TP Cần Thơ có công văn giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung phần diện tích khoảng 3,11 ha vào dự án, để triển khai đồng bộ dự án Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính TP Cần Thơ.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục, giải trình ý kiến của các sở ngành, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương. Tháng 9-2024, Ban này có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và đầu tư (nay là Sở Tài chính) thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Trong đó, điều chỉnh quy mô dự án từ 43,37 ha lên khoảng 46,48ha. Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 402 tỉ đồng lên hơn 1.385 tỉ đồng (tăng hơn 983 tỉ). Điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2015-2025 thành năm 2015- 2027.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn trung hạn 2021-2025 nên Sở Kế hoạch đầu tư (nay là Sở Tài chính) chưa thẩm định được nguồn vốn để trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang triển khai các thủ tục để lựa chọn nhà thầu thực hiện lập điều chỉnh các quy hoạch. Sau đó, tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch TP sau ngày phê duyệt…

Lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Tây Đô dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2026.

Sau khi các quy hoạch nêu trên được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, Ban Quản lý dự án sẽ tổ chức lập lại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu hành chính TP Cần Thơ phù hợp theo quy hoạch điều chỉnh.