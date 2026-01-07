Vì sao Văn phòng đăng ký đất đai không về UBND cấp xã? 07/01/2026 21:57

(PLO)- Văn phòng đăng ký đất đai vẫn trực thuộc cấp tỉnh và tiếp tục thực hiện thủ tục cấp sổ hồng theo quy định mới nhất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản hợp nhất Nghị định 90/VBHN-BNNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Văn bản này quy định rõ chức năng nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh. Đơn vị này thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và quản lý hệ thống thông tin đất đai. Ngoài ra, văn phòng còn cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.

Người dân thực hiện thủ tục đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai. Ảnh: Quang Huy.

Như vậy, mô hình Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh vẫn giữ nguyên như hiện nay, không đưa về UBND cấp xã. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập phòng chuyên môn nếu đáp ứng các tiêu chí theo quy định pháp luật.

Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản. Các đơn vị này hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và hạch toán theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

Nguồn thu của các đơn vị này gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, thu phí theo quy định pháp luật và thu từ các dịch vụ công về đất đai. Đối với thủ tục cấp sổ hồng, cơ quan chức năng thu phí thẩm định hồ sơ, kiểm tra tính thống nhất của thông tin và các điều kiện pháp lý liên quan.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan tài chính, thuế và UBND cấp xã. Việc phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc đồng bộ, thống nhất, công khai và minh bạch.