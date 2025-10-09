Đề xuất chuyển 703 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã 09/10/2025 16:31

(PLO)- Cục Quản lý đất đai đề xuất kết thúc hoạt động của các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, chuyển giao thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ về cấp xã.

Đảng ủy Cục Quản lý đất đai vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ NN&MT về tình hình hệ thống văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương và định hướng, giải pháp kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đề xuất duy trì hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở NN&MT

Cục Quản lý đất đai cho biết hiện nay 34/34 tỉnh, thành trong cả nước thành lập văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở NN&MT và 703 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai. Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai khoảng 16.683 người.

Về phương án tổ chức sắp xếp lại Văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Cục Quản lý đất đai đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở NN&MT để thống nhất thực hiện nhiệm vụ xây dựng, cập nhật, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tập trung, kết nối, chia sẻ đa ngành, đa lĩnh vực.

Cục Quản lý đất đai đề xuất kết thúc hoạt động của các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, chuyển giao thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ về cấp xã. Ảnh minh hoạ: Q.H

Đồng thời, thực hiện dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Tuy nhiên, các Văn phòng đăng ký đất đai được đề xuất bổ sung một số nhiệm vụ nhằm bảo đảm kết nối, phân quyền sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai với cấp xã và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sẽ chuyển 703 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã?

Cục Quản lý đất đai cũng đề xuất kết thúc hoạt động của các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc, chuyển giao thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ về cấp xã, để đảm bảo UBND cấp xã chủ động và chịu trách nhiệm hoàn toàn trong quy trình quản lý đất đai đã được phân cấp.

Với nội dung này, Cục Quản lý đất đai đưa ra hai phương án. Phương án 1, UBND cấp xã thành lập đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã để tiếp nhận nguyên trạng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào quy mô dân số, quy mô nền kinh tế của từng cấp xã, UBND cấp tỉnh quyết định bố trí tối thiểu từ 2 cán bộ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về địa bàn 1 xã, phường, đặc khu.

Phương án 2, chuyển giao thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biến động thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cho Chủ tịch UBND cấp xã.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện thẩm quyền này.

Chuyển chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được chuyển giao cho cơ quan có chức năng quản đất đai cấp xã (Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế - Hạ tầng) để thống nhất một cơ quan duy nhất có trách nhiệm giải quyết thủ tục về đất đai cho người dân và doanh nghiệp.

Căn cứ vào quy mô dân số, quy mô nền kinh tế của từng cấp xã, UBND cấp tỉnh quyết định bố trí tối thiểu từ 2 cán bộ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, cho phép cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã được ký kết hợp đồng lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong hai phương án này, Cục Quản lý đất đai đề xuất chọn phương án 2 vì có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về tinh gọn tổ chức, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở.