Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự khởi công nhà ở xã hội tại Quảng Trị 19/12/2025 11:35

(PLO)-Dự án khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới có quy mô 2 khối chung cư cao 15 tầng với tổng mức đầu tư 637 tỉ đồng.

Ngày 19-12, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội (NOXH) trung tâm Đồng Hới.

Dự án có quy mô hai khối chung cư cao 15 tầng với 560 căn hộ, mỗi căn có diện tích 36,1 - 74,3m2, tổng mức đầu tư 637 tỉ đồng.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham dự lễ khởi công. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định lễ khởi công dự án NOXH trung tâm Đồng Hới là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh Quảng Trị trong chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là người thu nhập thấp và người lao động.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị liên danh nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, trang thiết bị để thi công an toàn, đúng tiến độ.

Thực hiện việc bán, cho thuê, thuê mua NOXH đúng đối tượng, đúng giá, đúng quy định.

Phối cảnh dự án NOXH trung tâm Đồng Hới. Ảnh: MT.

Song song đó, yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, đồng hành cùng nhà đầu tư. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

UBND tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Mục tiêu cao nhất là sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ hiệu quả đời sống nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.