TP.HCM chặn tệ nạn từ gốc - Bài 1: Hỗ trợ phụ nữ bán dâm tìm việc làm khác 19/12/2025 14:03

LTS : Thời gian qua, công tác phòng ngừa được xem là trọng tâm trong đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đặc biệt mại dâm. TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi tệ nạn xã hội và đẩy mạnh việc hỗ trợ người yếu thế tái hòa nhập cộng đồng.

Theo báo cáo UBND TP.HCM giai đoạn 2021-2025, các nhân viên tiếp cận cộng đồng đã hỗ trợ hơn 24.800 người qua tư vấn sức khỏe, dịch vụ giảm hại và kết nối y tế.

Các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Sen Xanh và các CLB công tác xã hội đến từng quán karaoke, tuyến phố “nhạy cảm” để lắng nghe, trò chuyện và hỗ trợ phụ nữ bán dâm chuyển hướng tìm việc làm khác.

CLB Sen Xanh tiếp cận chị em đi tiếp khách. Ảnh: TL

Hỗ trợ người cùng cảnh

Chúng tôi theo chân nhân viên CLB Sen Xanh để gặp gỡ những phụ nữ từng đi "tiếp khách" và giờ thì đã được hỗ trợ để chuyển đổi việc làm, có cuộc sống tốt hơn. Ngại ngùng ngồi cạnh chúng tôi, chị T.T (quê Tiền Giang) vừa trò chuyện, vừa chăm con nhỏ.

Tuổi thơ T gắn với túp lều tạm bên vệ đường, cả gia đình phải xin nước sinh hoạt để sống qua ngày. Năm 2011, cha mất khi T vừa tròn 18 tuổi và phải nghỉ học giữa lớp 11.

Rời trường học, T đi làm nhiều việc, từ phục vụ quán cà phê đến quán nhậu. T tâm sự: “Vừa làm việc, tôi đi tiếp khách lúc nào không hay”.

Nhớ lại thời đi tiếp khách, có tuần T chỉ đi làm vài buổi, may lắm được 700.000 đồng nhưng rồi bị khách gài rồi bỏ trốn, phải trả toàn bộ tiền phòng khi người đàn ông viện cớ đi mua nước rồi biến mất sau đó.

“Đồng nào có là dùng đồng đó, dư chút nào tôi đem về cho mẹ" - T nói.

T thừa nhận rời hoạt động này rất khó, đôi lúc bế tắc vẫn quay lại như “ngựa quen đường cũ”, khách không dùng bao cao su cũng phải gật đầu để giữ nguồn thu.

Năm 2017, khi được nhân viên công tác xã hội phát bao cao su, T bắt đầu gắn bó với CLB Sen Xanh. Tại đây, T được hỗ trợ xét nghiệm HIV và khám phụ khoa.

Hơn một năm trước, T đã nghiện ma túy và được đưa đi cai nghiện. Thời gian ở trại cai nghiện khiến cô sợ hãi và quyết tâm rời hoạt động này. Trở về, T chỉ có vài bộ đồ cũ của trại, không giấy tờ tùy thân nên kiếm một công việc làm mới rất khó. Mẹ biết rõ con gái đi tiếp khách nhưng cả hai đều im lặng. Ở tuổi 32, T không còn nghĩ đến lập gia đình. T nói: “Chỉ cần có việc tạp vụ thôi, tôi cũng làm ngay”.

Đồng cảnh ngộ, chị T.L (62 tuổi) ngồi bên quầy nước nhỏ trước phòng trọ ẩm thấp. Chị tâm sự vừa được CLB Sen Xanh hỗ trợ đi khám bệnh tiểu đường với chi phí gần 400.000 đồng. Mức chi phí này khiến nhiều năm trước đây chị không dám bước chân vào bệnh viện.

Chị L được hỗ trợ tiền mở xe bán nước. Ảnh: HN

Lập gia đình từ năm 20 tuổi, chị xoay đủ việc để kiếm sống. Có thời điểm, cả nhà phải trải chiếu ngủ trong công viên. Khi con trai lớn vướng tệ nạn, vợ chồng chị phải xuống gầm cầu, kê tạm chiếc giường sắt để tiếp tục nuôi con và cháu. Chị có ba người con: Một đã mất, một bị u não từ nhỏ không có điều kiện chữa trị, còn con gái lớn đã lập gia đình.

Buôn bán khó khăn, thiếu trước hụt sau, chị L đành đi tiếp khách khi 44 tuổi, giấu chồng bằng việc nói đi dọn dẹp, phụ quán. Biết sự thật, chồng ghen tuông nhưng dần nguôi giận.

Thế nhưng, những năm tháng bị chồng phát hiện rồi bạo hành vẫn ám ảnh chị; có thời điểm, chị không dám ngủ một mình vì sợ bị đánh.

“Ổng nhậu vô là nhớ chuyện cũ khi tôi vào nghề, đánh tôi trầy mặt mũi” - chị L kể.

Nhờ CLB Sen Xanh, chị được xét nghiệm HIV, chị được phát bao cao su miễn phí khi đi tiếp khách. Bước qua tuổi 50, chị quyết định nghỉ hẳn và gắn bó với CLB để tiếp cận và hỗ trợ những chị em còn đang loay hoay trong hoàn cảnh giống mình. Chị xem đó là cách trả ơn.

“Làm tạp vụ, thấy hạnh phúc hơn”

Từng được chị L khuyên bỏ nghề, L.T.T.L (phường Cầu Ông Lãnh) nhớ rõ ngày rời quê ở Cà Mau khi gia cảnh quá túng quẫn, chị chỉ ôm theo vài bộ quần áo, tự lập thuê trọ ở quận 3.

Lên TP.HCM, L bắt đầu làm quán nhậu. Bốn năm mưu sinh sa vào việc tiếp khách, rồi mang thai. Cú sốc này khiến chị từng nghĩ đến việc bỏ con. Sau khi sinh, L rơi vào khủng hoảng nặng vì hoàn cảnh chật vật. Có lúc đứng trên cầu Bình Lợi, chị đã buông tay, may mà có người kịp giữ lại. Để con trai dưới quê cùng mẹ, còn bản thân L quay lại đi tiếp khách ở TP.HCM.

Chị L đang chia sẻ với phóng viên về quá trình nỗ lực rời bỏ việc bán dâm. Ảnh: HN

Mỗi đồng kiếm được, L gửi về cho mẹ. Gần bốn tuổi, bé chưa thể tới trường vì học phí vượt khả năng, L dự tính sau Tết cho con học ở giáo xứ với 100.000 đồng/tháng. Chị tâm sự: “Mong ước lớn nhất của em là con được đến lớp”.

Được giới thiệu đến CLB Sen Xanh vào năm 2021, L lần đầu học kiến thức sức khỏe sinh sản, được mượn xe đi làm, nhận hỗ trợ vài triệu khi con ốm, còn được phát bao cao su để tự bảo vệ. Sau đó, các chị em trong câu lạc bộ đã tư vấn và hỗ trợ giúp L bỏ hẳn con đường tối này.

Hiện L làm tạp vụ ở TP.HCM với thu nhập 7-7,5 triệu/tháng, nụ cười đã trở lại trên môi T mỗi ngày vì chị nhận ra: “Làm làm nghề gì miễn có thu nhập đủ sống là được, miễn sao bản thân phải được sống an toàn để còn lo cho con...”.