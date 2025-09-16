Điều tiếp viên đi khách giá 8 triệu và buôn bán khí cười, chủ nhà hàng KTV Richy 7 bị xử lý 16/09/2025 20:06

(PLO)- Chủ nhà hàng KTV Richy 7 cùng nữ quản lý từng bị bắt về tội môi giới mại dâm, nay tiếp tục bị Công an TP.HCM khởi tố về tội buôn bán hàng cấm.

Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố với Chen Ci Fu (quốc tịch Đài Loan), chủ nhà hàng KTV Richy 7 và Vũ Thị Loan - tổng quản lý kinh doanh nhập hàng khí N2O cho nhà hàng dưới sự chỉ đạo của Chen Ci Fu, về tội buôn bán hàng cấm.

Công an TP.HCM khởi tố Chen Ci Fu và những người liên quan về tội tội môi giới mại dâm, buôn bán hàng cấm. Ảnh: CA

Trước đó, PC02 phát hiện nhà hàng KTV Richy 7 (số 7 đường số 5, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng) có nhiều dấu hiệu nghi vấn tổ chức mại dâm trá hình và buôn bán khí cười (N2O).

Cơ quan điều tra xác định chủ nhà hàng tuyển nhiều tiếp viên nữ ngoại hình xinh đẹp, sẵn sàng tới bến với khách khi có yêu cầu.

Để đối phó với cơ quan chức năng, chủ nhà hàng và tổng quản lý thường xuyên bàn bạc, đưa ra nhiều thủ đoạn, như không cho tiếp viên đi cùng khách, buộc phải qua nhiều địa điểm trung gian trước khi đến điểm bán dâm, thay đổi liên tục thời gian giao dịch, không tiếp khách là người Việt Nam và ấn định giá bán dâm từ 5 đến 8 triệu đồng.

Công an mở rộng vụ án, xác định hành vi buôn bán hàng cấm là khí cười của Chen Ci Fu và Vũ Thị Loan. Ảnh: CA

Ngày 27-6, PC02 triệt xóa tụ điểm trên, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chen Ci Fu, Chen Hung Kai (quốc tịch Đài Loan, tổng quản lý), Nguyễn Thị Thúy Phượng và Nguyễn Thị Thúy Kiều (chuyên giới thiệu các gái bán dâm cho khách) về tội môi giới mại dâm.

Cùng thời điểm, lực lượng công an thu giữ nhiều bình khí N2O tại nhà hàng. Quá trình mở rộng điều tra, PC02 thu giữ thêm hơn 756 bình khí cười, nhiều vòi bơm và vỏ cao su dùng cho khách. Kết quả điều tra cho thấy Chen Ci Fu cầm đầu việc mua bán khí cười, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

PC02 sau đó đã củng cố hồ sơ và ra quyết định xử lý Chen Ci Fu cùng Vũ Thị Loan về hành vi buôn bán hàng cấm.