Bóng cười được mã hóa trong menu thức uống trong quán bar ở phường Bến Thành 24/08/2025 06:14

(PLO)- Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm bán bóng cười tại trung tâm thành phố, làm rõ thủ đoạn tinh vi và khởi tố hàng loạt bị can.

Ngày 23-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan trong chuyên án triệt phá các tụ điểm buôn bán khí cười N₂O.

Mã hóa tên bóng cười trong menu đồ uống cao cấp

Theo Công an TP.HCM, việc đấu tranh được thực hiện trong cao điểm trấn áp tội phạm theo mệnh lệnh của Bộ Công an về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Nhiều người liên quan đến việc buôn bán khí cười tại cơ sở 90’s House, phường Bến Thành bị Công an TP.HCM khởi tố. Ảnh: CA

Khuya 1-8-2025, Đội 6 PC03 phối hợp Công an phường Bến Thành kiểm tra cơ sở kinh doanh 90’s House. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên đang cung cấp bóng cười cho khách ngay trong nhiều phòng VIP. Tang vật thu giữ gồm hàng chục bình khí N₂O, hơn 10.000 quả bóng cao su cùng nhiều thiết bị liên quan.

Qua làm việc, quản lý 90’s House khai nhà hàng chỉ phục vụ khí cười tại tầng sáu và tầng bảy. Tên sản phẩm được mã hóa, ghi kèm trong menu đồ uống cao cấp.

Khi khách thanh toán, nhân viên tách thành hai hóa đơn: một hóa đơn đồ ăn, thức uống và một hóa đơn riêng cho bóng cười. Việc thu tiền được thực hiện bằng cả ba hình thức: cà thẻ, chuyển khoản và tiền mặt.

Tang vật bị Công an TP.HCM thu giữ. Ảnh: CA

Một nhân viên phục vụ thừa nhận bóng cười mang lại doanh thu chính cho quán. “Khách tới đông hơn, sẵn sàng tip cao hơn nhờ có bóng cười. Biết đây là mặt hàng cấm nhưng vì cần thu nhập trang trải cuộc sống nên tôi vẫn phục vụ” – người này khai.

Công an xác định để thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng, nhóm quản lý và nhân viên đã cùng nhau triển khai nhiều thủ đoạn tinh vi, cố tình che giấu hoạt động buôn bán hàng cấm.

Công an TP.HCM triệt phá nhiều tụ điểm bán bóng cười

Không chỉ 90’s House, trước đó, Đội 7 PC03 đã liên tiếp kiểm tra và phát hiện vi phạm tại các địa điểm kinh doanh khác trên địa bàn phường Bến Thành.

Hộ kinh doanh Nameless bị Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện lén lút kinh doanh bóng cười. Ảnh: CA

Ngày 15 và 21-7-2025, lực lượng chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh Nameless và quán Bosin trên đường Bùi Viện. Tại đây, cảnh sát phát hiện nhân viên đang trực tiếp bơm khí N₂O vào bóng cao su phục vụ khách ngay tại chỗ.

Tang vật thu giữ tại Nameless gồm bốn dụng cụ hút shisha, 21 hũ thuốc shisha đã sử dụng, 94 bao thuốc shisha chưa qua sử dụng, tám bình kim loại màu đen loại 3 kg và bốn bình màu xanh loại 10 kg nghi chứa N₂O. Tại Bosin, lực lượng chức năng phát hiện sáu bình kim loại loại 3 kg chứa khí cười.

Các nhân viên phục vụ bóng cười cho khách tại quán. Ảnh: CA

Qua làm việc, những người liên quan khai nhận hoạt động được tổ chức chặt chẽ: Nhân viên order ghi nhận yêu cầu, bộ phận riêng bơm bóng, sau đó mang ra phục vụ. Doanh thu từ bóng cười được ghi nhận bằng phần mềm quản lý bàn, rồi phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận nội bộ. Nhân viên cũng được hưởng phần trăm từ số bóng cười bán ra.

Những người này thừa nhận biết rõ bóng cười là mặt hàng cấm, gây hại sức khỏe nhưng vẫn cố tình vi phạm để thu lợi.

Công an TP.HCM khởi tố nhiều người liên quan. Ảnh: CA

Từ chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều cá nhân liên quan. Trong đó, các bị can tại quán Bosin gồm NCT, PMT, PNH cùng sáu nhân viên. Tại Nameless, các bị can gồm TNVA, F. Jonny, NVA, TLNL, NNC.

Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ LQH (38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP.HCM) là đầu mối cung cấp khí N₂O cho Bosin và nhiều cơ sở khác. Giúp sức cho H có NVH (39 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP.HCM). Hai người này khai đã cung cấp khí cười cho khu vực Bùi Viện từ năm 2019 đến nay, thu lợi hàng chục tỉ đồng. Cả hai đã bị khởi tố về hành vi buôn bán hàng cấm.

Đường dây mua bán, vận chuyển khí cười từ miền Bắc vào TP.HCM tiêu thụ bị PC03 phát hiện. Ảnh: CA

Không dừng lại ở đó, Đội 3 PC03 cũng vừa bóc gỡ một đường dây liên tỉnh do Hoàng Thị Thanh Hương cầm đầu. Đường dây này mua khí cười từ miền Bắc, vận chuyển bằng xe tải vào TP.HCM, ngụy trang trong các thùng bia, nước giải khát hoặc túi vải.

Để tránh bị phát hiện, các giao dịch được thực hiện trên mạng xã hội, tin nhắn tự xóa sau 24 giờ. Người giao hàng thường mặc đồng phục Grab và đều là người quen, người thân của Hương. Ngoài ra, đường dây còn tuyển cộng tác viên để mở rộng mạng lưới khách, phân phối cho nhiều quán bar, karaoke. Chỉ trong hơn ba tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 4,7 tỷ đồng.