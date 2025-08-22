Khởi tố nhiều bị can buôn bán khí cười tại cơ sở 90’s House ở phường Bến Thành 22/08/2025 12:37

(PLO)- Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí cười (N₂O) tại cơ sở 90’s House trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố, bắt tạm giam nhiều người liên quan đến việc buôn bán khí cười tại cơ sở 90’s House, địa chỉ 90-92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành.

Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều người liên quan. Ảnh: CA

Những người bị khởi tố gồm Du Nguyễn Gia Hoài Thương (quản lý tổng, điều hành trực tiếp tại nhà hàng), Hà Trí Nguyên (giám sát, phân công nhân viên, kiểm soát khu vực phục vụ), Nguyễn Ngọc Ân (tổ trưởng phục vụ, tiếp nhận và phân phối đơn hàng khí cười), Nguyễn Hà Minh Thy (thu ngân, in hóa đơn, thu tiền, báo cáo doanh thu), Đặng Hoàng Phong (quản lý kho khí N₂O), Nguyễn Ngọc Anh Tiền (vận chuyển bình khí từ kho lên phòng). Ngoài ra còn có Bùi Như Quỳnh, Vương Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Thái và Võ Thành Long (nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng cho khách)...

Công an cho biết nhiều cá nhân khác có liên quan cũng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, công an ập vào cơ sở 90’s House phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su. Ảnh: CA

Trước đó, gần 23 giờ ngày 1-8, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính cơ sở 90’s House. Tại nhiều phòng VIP, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 27 bình kim loại loại 3kg chứa khí N₂O, 10.250 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng cùng nhiều máy móc khác có liên quan.

Điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này tổ chức hoạt động buôn bán khí cười khép kín. Sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng dưới tên gọi các loại đồ uống, combo; khách chỉ được phục vụ tại khu vực kín ở tầng 6 và tầng 7.

Tiền được thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó có chuyển khoản vào tài khoản cá nhân; các giao dịch được báo cáo qua nhóm zalo.

Với hoạt động này, nhóm tổ chức đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Theo quy định pháp luật, khí N₂O là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tuyệt đối không được phép sử dụng cho người. Việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí cười là hành vi bị cấm, sẽ bị xử lý nghiêm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng khí cười; khi phát hiện hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức cho người khác sử dụng khí N₂O cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội.