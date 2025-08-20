Công an TP.HCM bắt 'má Hạnh' cùng con trai trong đường dây cho vay lãi nặng 20/08/2025 19:35

(PLO)- Đường dây cho vay lãi nặng núp bóng kinh doanh quán sinh tố ở TP.HCM do “Má Hạnh” cùng con trai điều hành vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày Truyền thống Công an nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) đã tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen.

Thu Em và Đang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an xác lập chuyên án triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, 54 tuổi) và con trai là Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu.

Ngày 11-8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chuyên án, các trinh sát đã đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ khẩn cấp năm người. Những người này gồm Lâm Thị Thu Em, Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi) và Lê Thành Bắc (23 tuổi).

Công an còn phát hiện Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an lấy lời khai với bà Thu Em. Ảnh: CA

Điều tra ban đầu xác định nhóm này hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo hình thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền 5-200 triệu đồng, lãi suất 180-360%/năm. Nhóm này lấy quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (thuộc địa bàn quận Bình Thạnh cũ) làm nơi thu tiền, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thu lợi bất chính của nhóm này lên tới hàng trăm triệu đồng.

Công an lấy lời khai với Đang. Ảnh: CA

Đáng chú ý, Lâm Thị Thu Em từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, bà Em cùng con trai đã lôi kéo nhiều người có tiền án, tiền sự tham gia, thực hiện cả việc cho vay lãi nặng lẫn đòi nợ, siết nợ.

Vụ án đang tiếp tục được Công an TP.HCM điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm những người có liên quan.