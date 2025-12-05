Công an Quảng Ngãi đề nghị người dân cẩn trọng thông tin vụ TNGT làm 2 người chết 05/12/2025 19:00

(PLO)- Các bài đăng trên mạng xã hội nói mâu thuẫn trong lúc nhậu, 3 người ra đường xô xát dẫn đến bị xe tải tông tử vong là thông tin sai lệch.

Ngày 5-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi có cảnh báo gửi đến người dân, đề nghị cẩn trọng thông tin sai lệch về vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết ở xã Kon Đào.

Theo thông tin, trong quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết tại xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện các bài đăng với nội dung, thông tin sai lệch về nguyên nhân vụ tai nạn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, mọi thông tin chính thức liên quan đến vụ việc sẽ được cơ quan chức năng công bố theo đúng quy định.

Các bài đăng trên mạng xã hội thông tin rằng do mâu thuẫn lúc ăn nhậu, 3 người lao ra đường xô xát thì bị xe tải cán, 2 người tử vong. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-12, tại đoạn Quốc lộ 40B đi qua thôn 1, xã Kon Đào, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, xe tải biển số 82C-049.29 do ông Phan Công Hải (52 tuổi, trú thôn Trung Thành, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông hướng xã Kon Đào đi xã Đăk Tô đã va chạm với xe mô tô do A Nhiên (23 tuổi) và A Nhàn (22 tuổi, cùng trú thôn Đăk Tô 1), điều khiển theo hướng ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến A Nhiên và A Nhàn tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Kon Đào đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, tiến hành các bước xác minh. Đồng thời, làm rõ thông tin các đối tượng có liên quan đang bỏ trốn khỏi hiện trường, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng Công an khẳng định: Mọi thông tin chính thức liên quan đến vụ việc sẽ được cơ quan chức năng công bố theo đúng quy định. Người dân cần bình tĩnh tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.