Công an TP.HCM khởi tố 21 người tụ tập đua xe ở xã Phước Hải 20/08/2025 19:02

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố 21 người liên quan đến vụ tụ tập điều khiển mô tô gây rối trật tự công cộng tại xã Phước Hải.

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và khởi tố bị can với 21 người liên quan đến vụ tụ tập, chạy mô tô gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Phước Hải.

Công an TP.HCM khởi tố 21 người và tạm giữ các phương tiện liên quan để xử lý. Ảnh: CA

Trước đó, tối 16-8, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp PC02, Công an xã Phước Hải và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm người tụ tập điều khiển 20 mô tô đã thay đổi đặc tính, hình dáng, tổ chức chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 25 người cùng tang vật liên quan.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 người về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trong số này có 17 người bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Trong đó, 17 người bị bắt tạm giam, bốn người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, cơ quan công an xử phạt hành chính một trường hợp và tiếp tục xác minh ba trường hợp khác.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giữ vững trật tự trên địa bàn.

Người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và phụ huynh, được khuyến cáo nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; không tụ tập, cổ vũ hay tham gia đua xe trái phép.

Cha mẹ cần quan tâm, quản lý con em trong độ tuổi vị thành niên, tránh để các em tham gia vào hoạt động vi phạm. Khi phát hiện hành vi tụ tập đua xe, gây rối trật tự hoặc vi phạm pháp luật khác, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng.