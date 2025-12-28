Cảnh sát đột kích hai quán bar, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng ma túy 28/12/2025 14:50

Ngày 28-12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra quán bar Maybach và quán bar QLounge 135, thuộc phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai quán bar đang mở nhạc với công suất lớn và có rất đông khách tại hai quán bar này.

Qua test nhanh chất ma túy đối với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, lực lượng công an phát hiện 30 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, bắt giữ các đối tượng vi phạm. Ảnh: CANB cung cấp

Cơ quan công an xác định đủ căn cứ tạm giữ hình sự 12 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét nóng nguồn cung cấp ma túy, bắt giữ thêm 4 đối tượng trên địa bàn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng sử dụng tại hai quán bar trên.

Khoảng 23g50 ngày 26-12, cảnh sát bất ngờ đột kích hai quán bar có địa chỉ ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. CANB cung cấp

Tang vật thu giữ gồm 185 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 201 túi nilon (túi zip) chứa ma túy ketamine, 6 túi ma túy dạng “nước vui”, 5 bình khí N₂O (khí cười) cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Tại thời điểm đột kích, lực lượng công an phát hiện 30 trường hợp dương tính với chất ma túy. Ảnh: CANB cung cấp

Theo cơ quan công an, việc triệt phá và bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy tại hai quán bar trên trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán.

Cảnh sát thu giữ nhiều túi đựng ma túy tổng hợp. Ảnh: CANB cung cấp

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân không bao che, không tiếp tay cho tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Các đối tượng tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CANB cung cấp

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.