11 tổ trinh sát xuyên đêm đột kích triệt phá đường dây mua ma túy 'khủng' 23/12/2025 22:07

Ngày 23-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh ngoài vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Cụ thể, lực lượng công an đã thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp gồm khoảng 9.000 viên ma túy tổng hợp, một túi ketamine cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Nguyễn Văn Kiều (36 tuổi, ngụ xã Lam Sơn, Thanh Hóa) cầm đầu.

Tang vật vụ án. Ảnh: Đ. HỢP

Ngay sau khi xác lập chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã huy động tối đa lực lượng, triển khai 11 tổ công tác xác minh, theo dõi toàn bộ hoạt động của nghi phạm để tổ chức bắt giữ.

Khoảng 0 giờ ngày 15-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông bắt quả tang Trần Mạnh Cường (42 tuổi, ngụ Ninh Bình) khi người này đang đi taxi vận chuyển ma túy từ Ninh Bình vào Thanh Hóa để giao cho Nguyễn Văn Kiều. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số ma túy nói trên.

Cùng thời điểm, 10 tổ công tác khác đồng loạt ra quân, bắt giữ những người còn lại trong đường dây, gồm Nguyễn Văn Kiều (kẻ cầm đầu), Trần Sỹ Lợi (44 tuổi, ngụ phường Nam Định, Ninh Bình) - là nguồn cung cấp ma túy cho đường dây tại Ninh Bình.

Nguyễn Văn Kiều, Trần Mạnh Cường và Trần Sỹ Lợi (từ trái sang phải). Ảnh: Đ.HỢP

Ba người khác bị bắt giữ gồm Hà Thanh Kiên (22 tuổi), Lê Xuân Long (34 tuổi) và Nguyễn Văn Đại (37 tuổi, cùng ngụ ở Thanh Hóa). Cả ba người này chuyên lấy ma túy từ Kiều để bán lẻ tại nhiều địa bàn trong tỉnh Thanh Hóa.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Kiều đã móc nối với Trần Mạnh Cường để liên hệ, mua ma túy từ các đối tượng tại Ninh Bình, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa tiêu thụ. Đường dây này hoạt động với số lượng lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các nghi phạm đều có nhiều tiền án, tiền sự liên quan ma túy.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.