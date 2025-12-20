Đột kích nhà riêng, bắt quả tang 3 nam nữ đang 'phê' ma túy 20/12/2025 14:54

(PLO)- Cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ hơn 400 viên ma túy các loại khi kiểm tra tại nhà của Nguyễn Văn Quân.

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị, thông tin đang mở rộng điều tra vụ việc liên quan đến ba người sử dụng ma túy cùng hơn 400 viên ma túy các loại.

Theo đó, vào lúc 21 giờ ngày 17-12, tại nhà Nguyễn Văn Quân (43 tuổi, thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy) lực lượng chức năng phát hiện Quân cùng Phạm Hữu Vũ (thôn Thượng Phong) và Hồ Thị Múa (cùng 18 tuổi, thôn A Rồng Dưới, xã La Lay) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Quân cùng hai người khác bị bắt quả tang khi đang chơi ma tuý. Ảnh: CA

Tổ công tác kiểm tra, thu giữ ba túi nylon màu xanh chứa 384 viên nén hình tròn, màu hồng.

Kiểm tra trên người Phạm Hữu Vũ, lực lượng chức năng thu giữ thêm bốn túi nylon màu đen bên trong chứa 28 viên nén hình tròn, màu hồng. Nhóm này khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Tổng số tang vật thu giữ gồm 413 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, ba điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan khác.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.