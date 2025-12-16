Đột kích quán cà phê ở Huế, bắt quả tang 18 người đang xóc đĩa 16/12/2025 15:50

(PLO)- Lực lượng công an tại TP Huế đã đột kích vào quán cà phê, bắt quả tang 18 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 120 triệu đồng.

Ngày 16-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Đan Điền triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa.

Lực lượng công an tại TP Huế đã đột kích vào quán cà phê, bắt quả tang 18 người đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, thu giữ hơn 120 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 20 ngày 15-12, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Đan Điền bất ngờ kiểm tra quán cà phê K+68 do Nguyễn Hữu Hùng (33 tuổi, ngụ thôn Nam Dương, xã Đan Điền) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang một nhóm gồm 18 người đang tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa.

Công an đã thu giữ tổng số tiền dùng để đánh bạc là 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.