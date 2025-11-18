Khởi tố người nộp 10 triệu đồng rồi xoay ngang điện thoại… đánh bạc 18/11/2025 19:04

(PLO)- Một người bị khởi tố vì nộp tiền vào tài khoản rồi ngồi xoay ngang điện thoại đánh bạc bằng hình thức chơi tài xỉu.

Ngày 18-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lương Quốc Hoàn (44 tuổi, trú phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội đánh bạc.

Lương Quốc Hoàn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, tại khu vực đường Hoàng Diệu thuộc tổ 6 Lê Hồng Phong (phường Thái Bình), Công an phường Thái Bình phát hiện Hoàn đang sử dụng một chiếc điện thoại iPhone 8 truy cập mạng internet để đánh bạc bằng hình thức chơi tài xỉu.

Cơ quan công an xác định anh Hoàn đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản để xoay ngang điện thoại ngồi đánh bạc, số tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 11-11, Công an phường Vũ Phúc (tỉnh Hưng Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thuyết đánh bạc trên không gian mạng.

Lê Văn Thuyết tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vũ Phúc, phát hiện đối tượng Thuyết (29 tuổi, trú phường Vũ Phúc) xoay ngang điện thoại để đánh bạc trên không gian mạng. Tại cơ quan công an, Thuyết khai nhận ngày 25-10, Thuyết xem được quảng cáo về ứng dụng đánh bạc trả thưởng trên mạng xã hội Facebook.

Sau đó, Thuyết truy cập vào trang web đó để đánh bạc dưới hình thức tài xỉu. Cơ quan xác định tổng số tiền các lần đánh bạc trên không gian mạng của Thuyết là 163 triệu đồng.