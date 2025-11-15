20 người đang lắc tài xỉu ở Tây Ninh thì bị công an phát hiện 15/11/2025 17:45

Ngày 15-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 20 người tham gia lắc tài xỉu ăn tiền ở xã phường Long Hoa.

Trước đó, vào 12 giờ 45 phút ngày 14-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện bắt quả tang Huỳnh Văn Sang (24 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) đang làm cái lắc tài xỉu cho nhiều người tham gia đặt tài xỉu, thắng thua bằng tiền.

20 người tham gia lắc tài xỉu bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Khi lực lượng công an ập vào, Sang cùng với 19 người đang say sưa sát phạt, trên chiếu bạc và xung quanh có nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Qua khám xét, tang vật tạm giữ 40 triệu đồng,16 mô tô các loại, 19 thoại di động các loại và 2 bộ dụng cụ lắc tài xỉu.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định.