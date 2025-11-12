Công an đột kích căn nhà bỏ hoang, bắt quả tang 43 người đang sát phạt trên chiếu bạc 12/11/2025 16:45

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt quả tang 43 người tham gia lắc tài xỉu ăn tiền trong căn nhà bỏ hoang, thu giữ hơn 280 triệu đồng.

Ngày 12-11, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 43 người tham gia lắc tài xỉu ăn tiền ở xã Hậu Thạnh và đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định.

43 người tham gia lắc tài xỉu trong căn nhà bỏ hoang. Ảnh: CA

Trước đó, vào 15 giờ ngày 9-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang 43 người đang tổ chức và tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một căn nhà bỏ hoang thuộc ấp Nguyễn Khỏe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, do Phan Thành Trương (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) cầm đầu.

Khi lực lượng công an ập vào, hàng chục người đang say sưa sát phạt, trên chiếu bạc và xung quanh có nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Các dụng cụ được 43 người tham gia lắc xí ngầu. Ảnh: CA

Qua khám xét, tang vật thu giữ gồm hơn 280 triệu đồng, 31 xe máy, 43 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng dùng để lắc tài xỉu...

Bước đầu, Phan Thành Trương khai nhận đứng ra tổ chức cho các con bạc đến chơi tại khu vực căn nhà bỏ hoang nói trên để tránh bị phát hiện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.