Bắt giam 2 bị can vô cớ đánh người nằm liệt giường 12/01/2026 22:29

(PLO)- Sau khi có kết quả giám định thương tích, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can vô cớ đánh người khác nằm liệt giường.

Ngày 12-1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai bị can để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Tùng. Ảnh: H.T

Các bị can gồm: Trần Văn Hội (28 tuổi) và Phan Thanh Tùng (40 tuổi, cùng ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 26-10-2023, Tùng, Hội và một người khác mang bia đến quán cà phê Thuận Phát (khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp) để uống.

Một lúc sau, cả nhóm thấy ông Võ Mộng Đạt (41 tuổi) đứng ở cửa hàng bên cạnh nên Trần Văn Hội kéo ông Đạt vào quán nhưng bị từ chối.

Video ông Đạt bị người khác bế và ném xuống đất

Sau đó, Hội dùng hai tay nhấc bổng ông Đạt lên rồi ném xuống nền xi măng trước quán. Khi ông Đạt đứng dậy thì bị Phan Thanh Tùng dùng dép đánh vào mặt.

Ông Đạt bỏ chạy ra đường nhưng bị Hội, Tùng đuổi theo, dùng tay chân đánh. Chỉ đến khi người dân can ngăn, vụ việc mới dừng lại.

Ông Đạt sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại nhiều bệnh viện. Tuy nhiên, sức khỏe nạn nhân suy giảm nghiêm trọng, bị liệt tứ chi, phải nằm một chỗ.

Khi thụ lý vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định ở bốn cơ quan gồm: Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, Viện Pháp y Quốc gia.

Tuy nhiên, các cơ quan trên kết luận, tỷ lệ thương tích của ông Đạt là 0%, chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Công an bắt tạm giam Trần Văn Hội. Ảnh: H.T

Năm 2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định bổ sung đối với ông Đạt tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Ngày 18-12-2025, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có kết luận, xác định: Trước và trong thời điểm bị đánh, ông Đạt không mắc bệnh tâm thần. Sau khi bị hành hung, ông Đạt mắc rối loạn vận động phân ly do sang chấn tâm lý, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Sau khi có kết quả giám định bổ sung, ngày 29-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc nói trên.

Đến ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người đã hành hung ông Đạt.

Theo công an, giữa Hội, Tùng và nạn nhân Đạt không có mâu thuẫn từ trước. Tuy nhiên, Hội và Tùng đã vô cớ hành hung ông Đạt với tính chất côn đồ, coi thường pháp luật.