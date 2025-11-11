Sau quẹt xe, đá 1 cú làm bị hại té chết, bị 7 năm 3 tháng tù tội cố ý gây thương tích 11/11/2025 17:54

(PLO)- Gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu thay đổi tội danh sang tội giết người nhưng không được HĐXX chấp nhận...

Ngày 11-11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hoàng Trung Hiếu (30 tuổi) về tội cố ý gây thương tích, sau khi đại diện gia đình bị hại có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị xét hỏi tại phiên toà. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trước đó, TAND Khu vực 3 tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Hoàng Trung Hiếu mức án 7 năm 3 tháng tù về tội danh nêu trên.

Đại diện gia đình bị hại cho rằng bản án là quá nhẹ so với hành vi, đồng thời yêu cầu thay đổi tội danh sang tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 13h50 phút ngày 7-2, tại đường Nguyễn Chí Thanh (xã Quảng Hoà, thị xã Ba Đồn cũ, nay là xã Nam Gianh) xảy ra vụ TNGT giữa Hoàng Trung Hiếu và anh Nguyễn Đức Luận.

Phòng xét xử chật kín người dân đến theo dõi. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sau va chạm, Hiếu đứng dậy đi đến vị trí của anh Luận; lúc này anh Luận đang chống tay để đứng dậy thì Hiếu đá vào đầu anh Luận. Sau cú đá vào đầu, anh Luận ngã xuống đường.

Hiếu tiếp tục xông vào để thực hiện hành vi đánh anh Luận nhưng được người dân can ngăn nên Hiếu bỏ đi, mặc kệ nạn nhân.

Anh Luận được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng được xác định là đã tử vong. Qua khám nghiệm, công an xác định anh Luận tử vong do chấn thương sọ não.

Hoàng Trung Hiếu mong gia đình nạn nhân tha lỗi cho hành vi của mình. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Tại toà, bị cáo Hiếu khai nhận mình đi nhậu với bạn từ lúc 11h trưa đến khoảng 13h30 thì ra về để chở con đi học.

Sau khi chở con đi học xong thì đi về gần đến nhà và xảy ra va chạm. Vì anh Luận chửi mình nên bị cáo bực tức đá vào đầu anh Luận.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị nhận định, vụ án đã được TAND Khu vực 3 xét xử đúng quy định. Đồng thời, đại diện gia đình bị hại không cung cấp thêm các chứng cứ khác cũng như hành vi của bị cáo Hiếu phù hợp với tội danh cố ý gây thương tích; nên đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm với mức án 7 năm 3 tháng tù về tội danh cố ý gây thương tích.