Báo Pháp Luật TP.HCM: Kết nối chuyên gia, phụng sự công lý và bạn đọc 09/01/2026 19:43

(PLO)- Để nuôi dưỡng, duy trì ngọn lửa công lý, Báo Pháp Luật TP.HCM có sự đồng hành của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, các chuyên gia pháp lý hàng đầu... Đây là tài sản lớn nhất của một tờ báo thời sự chính trị với chuyên ngành pháp luật.

Ngày 9-1, báo Pháp luật TP.HCM tổ chức buổi họp mặt chuyên gia pháp lý mừng Xuân 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM thay mặt cho Đảng ủy, Ban biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý đã dành thời gian quý báu đến dự buổi họp mặt.

Báo Pháp luật TP.HCM tại diễn đàn pháp lý đáng tin cậy

Phó Tổng biên tập Thường trực Nguyễn Đức Hiển nhìn nhận, trên hành trình phát triển 35 năm qua, với thế mạnh là một tờ báo chính trị - pháp lý - chính sách, Pháp Luật TP.HCM đã không ngừng vươn lên và hiện đang trở thành một trong những tờ báo có sức ảnh hưởng rộng lớn trên phạm vi cả nước.

"Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ đơn thuần đưa tin. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo diễn đàn pháp lý đáng tin cậy của bạn đọc, là nơi phản biện chính sách, và xây dựng niềm tin công lý cho xã hội. Trong hành trình ấy, "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt mọi hoạt động của đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM chính là "Cảm xúc công lý" - ông Nguyễn Đức Hiển nói.

Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại buổi hop mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Phó Tổng biên tập Thường trực Nguyễn Đức Hiển, để nuôi dưỡng, duy trì ngọn lửa công lý, Báo Pháp Luật TP.HCM may mắn có được sự đồng hành của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, các chuyên gia pháp lý hàng đầu... Đây là tài sản lớn nhất của một tờ báo thời sự chính trị với chuyên ngành pháp luật.

Báo Pháp Luật TP.HCM vô cùng trân trọng và tự hào khi nhìn lại những tuyến bài, những sự kiện pháp lý ấn tượng mà báo đã thực hiện với sự tham gia hỗ trợ tích cực của quý chuyên gia.

Gần đây, Pháp Luật TP.HCM có loạt bài góp ý BLHS sửa đổi về việc bỏ án tử hình với 8 tội danh; loạt bài "Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự" - nhìn từ nghị quyết 66 và 68". Báo cùng các vị chuyên gia đã cùng nhau phân tích, góp ý thẳng thắn về sắp xếp hệ thống tòa án, VKS - bỏ tòa, viện cấp huyện, thành lập tòa án, VKS khu vực theo địa giới hành chính mới... Đặc biệt là những tuyến bài phân tích pháp lý như vụ ông hiệu trưởng ở Cà Mau, vụ gà lôi trắng ở Nghệ An.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên mạng xã hội hiện nay, ranh giới giữa tin thật và tin giả, giữa góc nhìn pháp lý chuẩn mực và những quy kết cảm tính ngày càng trở nên mong manh, ông Nguyễn Đức Hiển khẳng định, hơn lúc nào hết, vai trò của Báo Pháp luật TP.HCM và đội ngũ chuyên gia pháp lý càng trở nên quan trọng. Không chỉ đưa tin, mà phải định hướng dư luận bằng sự thật, bằng kiến thức pháp lý, trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

"Mục tiêu của Pháp Luật TP.HCM là phụng sự phát triển - kết nối niềm tin toàn xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan, ban ngành, của các quý chuyên gia trong thời gian tới, để tờ báo ngày càng xứng đáng hơn với sự tin tưởng và kỳ vọng của quý vị cùng quý bạn đọc" - ông Nguyễn Đức Hiển nói.

Mong báo Pháp luật TP.HCM luôn giữ được ngọn lửa công lý

TS-LS Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhìn nhận, điểm đặc biệt, cũng là thế mạnh nổi bật của Báo Pháp Luật TP.HCM là việc tích hợp, kết nối và phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ trí tuệ từ đội ngũ các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực.

Luật sư Phan Trung Hoài gửi lời cảm ơn báo Pháp luật TP.HCM đã tin cậy, tạo điều kiện để ông và các chuyên gia được đồng hành, phối hợp, chia sẻ các ý kiến chuyên môn và quan điểm pháp lý dưới góc nhìn của những người trực tiếp hành nghề luật. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, việc chuyển tải những kiến thức pháp lý đến bạn đọc là một sứ mệnh rất đáng trân trọng.

TS-LS Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Luật sư Phan Trung Hoài xin gửi gắm đến Ban Biên tập và phóng viên của báo, trong mỗi bước đi, mỗi chặng đường trưởng thành của Báo Pháp Luật TP.HCM - một tờ báo đã và đang đứng vững trong lòng bạn đọc cần phải luôn ghi nhớ và trân trọng những đóng góp của các thế hệ tiền bối đã dày công vun đắp cho Báo Pháp Luật TP.HCM từ những ngày đầu.

Luật sư Phan Trung Hoài kính chúc quý vị lãnh đạo, quý đồng nghiệp, Ban Biên tập và toàn thể phóng viên của Báo thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

"Mong rằng báo Pháp luật TP.HCM luôn giữ được ngọn lửa công lý như mạch đập chính của báo để tiếp tục lan toả đến bạn đọc, đặc biệt người dân, mảnh đời yếu thế và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển thể chế tư pháp" - Luật sư Phan Trung Hoài chia sẻ.

Ông Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội - Luật sư, Ủy viên Thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, bày tỏ niềm vinh dự khi là "cộng tác viên lâu năm" và đã có nhiều bài viết đăng tải trên Báo Pháp luật TP.HCM.

Ông Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội - Luật sư, Ủy viên Thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

"Trong bối cảnh xã hội đang bước vào quá trình số hóa mạnh mẽ sẽ là thách thức không nhỏ đối với tất cả các cơ quan báo chí. Nhìn lại chặng đường phát triển, tôi cho rằng Báo Pháp Luật TP.HCM đã và đang kiên định thực hiện rất tốt ba chức năng quan trọng, gồm: Thông tin, phổ biến kiến thức và giúp cho người dân tiếp cận công lý" - ông Trương Trọng Nghĩa nhìn nhận.

Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng, báo Pháp luật TP.HCM đã giúp người dân tiếp cận công lý, đây chính là thế mạnh nổi bật của Báo suốt 35 năm qua.

Đến nay, khi kinh tế - xã hội phát triển, nhu cầu tiếp cận công lý của người dân ngày càng gia tăng, cùng với đó là nhiều tranh chấp, xung đột và các vấn đề pháp lý mới phát sinh... vai trò của báo càng trở nên quan trọng. Ông Nghĩa mong muốn Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành, là trợ thủ đắc lực, giúp người dân đến gần hơn với công lý.

Chia sẻ tại buổi họp mặt, PGS-TS Ngô Hữu Phước, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) bày tỏ niềm vinh hạnh khi được làm việc và cộng tác cùng Báo Pháp Luật TP.HCM. Và một trong những dấu ấn sâu sắc nhất trong quá trình hợp tác vừa qua chính là việc Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức nhiều hội thảo khoa học có chất lượng.

Theo PGS-TS Ngô Hữu Phước, Báo Pháp Luật TP.HCM dường như đã mở ra một hướng đi khác biệt so với nhiều tờ báo khác. Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin và phổ biến pháp luật hay truyền tải cảm xúc pháp lý, Báo còn chủ động tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, trong đó có Trường Đại học Kinh tế - Luật để tổ chức các hội thảo chuyên sâu.

Trong thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế - Luật và báo đã phối hợp tổ chức ba hội thảo, trong đó hai bên đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia về Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn thu hút sự quan tâm của quốc tế. Riêng trong năm 2025, hai bên đã phối hợp tổ chức Hội thảo Nghị quyết 66-NQ/TW và Hội thảo khoa học "AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam". Qua đó, để lại dấu ấn đặc biệt đối với bạn đọc và khẳng định rõ nét vai trò của Báo.

PGS-TS Ngô Hữu Phước kỳ vọng, trong thời gian tới, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Báo, mối quan hệ phối hợp giữa Báo Pháp Luật TP.HCM và các cơ sở giáo dục, đào tạo, đặc biệt là Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ tiếp tục được mở rộng với nhiều hội thảo hơn nữa.

"Khi đó, Báo không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn trở thành một kênh lan tỏa tri thức pháp lý có uy tín, không chỉ trong phạm vi trong nước mà còn vươn ra quốc tế; tiếp tục phát triển bền vững, thành công và ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử truyền thông pháp lý Việt Nam" - PGS-TS Ngô Hữu Phước nói.