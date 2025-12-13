TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM tiếp sức thầy trò vùng 'rốn lũ' Khánh Hòa 13/12/2025 15:37

(PLO)- Giữa bộn bề khó khăn sau trận lũ lịch sử, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM đã kịp thời trao kinh phí, vật tư y tế giúp thầy trò trường Tiểu học Diên Lạc (Khánh Hòa) sớm ổn định dạy và học.

Ngày 13-12, đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dẫn đầu, phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại trường Tiểu học Diên Lạc (xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh).

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm hỏi, động viên các em học sinh trường Tiểu học Diên Lạc. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tham dự lễ trao tặng có ông Đinh Đức Thọ - Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM; bà Trần Thị Tú Viên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện chính quyền địa phương.

Hỗ trợ thiết thực để trường lớp sớm "hồi sinh"

Tại chương trình, đoàn đã trao tổng cộng 750 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho nhà trường.

Trong đó, báo Pháp Luật TP.HCM trao tặng 600 triệu đồng để nhà trường làm mái vòm, mua sắm trang thiết bị vật chất; trao 100 suất học bổng (500.000 đồng/suất) và tủ thuốc y tế học đường.

Những phần quà ý nghĩa đến tay các em học sinh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dịp này, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng trao quà cho 40 giáo viên; tặng 50 suất quà (tiền mặt, tập sách, dụng cụ học tập) cho học sinh khó khăn và trao thiết bị lọc nước gia đình cho 10 hộ nông dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Lãnh đạo trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai TP.HCM trao học bổng, tập sách cho các em học sinh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Niềm vui của trò nghèo mất hết sách vở

Nhớ lại trận lũ lịch sử vừa qua, thầy Nguyễn Đình Phi Sơn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Diên Lạc cho biết cơn "đại hồng thủy" đã gây thiệt hại nặng nề: Hơn 60 bộ bàn ghế hư hỏng, máy móc ngập nước, hàng ngàn cuốn sách vở của học trò bị ướt sạch.

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trao 600 triệu đồng cho Hiệu trưởng trường Tiểu học Diên Lạc. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Nhiều em đến trường mà không còn đồng phục, phải mặc quần áo thường vì lũ cuốn trôi hết. Nhìn rất tội. Dù nhà trường đã rất nỗ lực nhưng vẫn vô cùng vất vả để tái thiết. Sự ủng hộ của đoàn công tác lúc này, dù là cuốn vở hay chiếc bút chì, cũng là điều trân quý để thầy trò sớm ổn định tâm lý dạy và học" - thầy Sơn xúc động chia sẻ.

Em Kiều Anh, học sinh lớp 3C, trường Tiểu học Diên Lạc, vui mừng khi nhận quà. Ảnh: XUÂN HOÁT

Có mặt tại sân trường từ sớm, em Kiều Anh (học sinh lớp 3C) không giấu được niềm vui khi nhận quà. Nhà Kiều Anh bị ngập gần 2 mét, toàn bộ quần áo, sách vở bị nước nhấn chìm.

"Lúc chưa lụt em có hai bộ đồng phục, giờ không còn bộ nào. Nước cũng cuốn trôi mất cặp sách nên hôm nay được nhận cặp mới em thích lắm. Còn tiền em sẽ đưa bố mẹ để mua bút chì, sách vở" - Kiều Anh ngây thơ kể.

Những phần quà kịp thời đến với các em nhỏ sau lũ lụt. Ảnh: XUÂN HOÁT

Nghĩa tình người thành phố mang tên Bác

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã ân cần thăm hỏi, động viên thầy cô và học sinh. Ông nhấn mạnh đây là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong việc chung sức, đồng lòng hỗ trợ đồng bào Khánh Hòa vượt qua hoạn nạn.

Chia sẻ thêm về hoạt động cứu trợ, ông Đinh Đức Thọ - Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, ngay khi bão lũ đi qua, tập thể cán bộ, phóng viên của báo đã trích lương và kêu gọi bạn đọc chung tay hỗ trợ.

Số tiền được trao sẽ dùng để trang bị mái vòm, mua sắm trang thiết bị vật chất cho trường Tiểu học Diên Lạc. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Đến nay, báo cùng bạn đọc đã hỗ trợ người dân và học sinh Khánh Hòa tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng cùng gần 50 tấn hàng hóa. Sự hỗ trợ tuy không lớn so với mất mát của bà con, nhưng là tấm lòng của người làm báo và bạn đọc gửi gắm, mong các em sớm ổn định học tập" - ông Thọ bày tỏ.

Thay mặt địa phương, bà Trần Thị Tú Viên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trân trọng cảm ơn sự chi viện quyết liệt, kịp thời của TP.HCM và chương trình "Thương lắm miền Trung ơi" của báo Pháp Luật TP.HCM.

Sự hỗ trợ, động viên kịp thời giúp thầy cô trường Tiểu học Diên Lạc sớm tái thiết trường lớp, ổn định dạy học. Ảnh: XUÂN HOÁT

Lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất đã thực sự lan tỏa. Đây không đơn thuần là vật chất, mà là niềm tin, là động lực để thầy trò vùng lũ đứng dậy sau thiên tai" - bà Viên khẳng định.