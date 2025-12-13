TP.HCM tiếp tục hỗ trợ Khánh Hòa hơn 58 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ 13/12/2025 14:23

(PLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, lãnh đạo TP.HCM đã trực tiếp đến Khánh Hòa trao kinh phí, vật tư thiết yếu để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ.

Ngày 13-12, Đoàn công tác TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dẫn đầu đã có buổi làm việc, thăm hỏi và trao hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Cám ơn tình cảm của TP.HCM

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân tỉnh Khánh Hòa.

Thay mặt Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy cám ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Thành, ngay sau khi mưa, lũ vừa dứt, Khánh Hòa đã gần như lập tức nhận được sự ủng hộ cả về tinh thần, vật chất của TP.HCM.

“Sự giúp đỡ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã giúp Khánh Hòa vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Từ những bộ quần áo, gạo, nhu yếu phẩm đến những lực lượng dọn dẹp rác sau mưa lũ. Tất cả những sự giúp đỡ đó đã giúp Khánh Hòa vượt qua khó khăn, từng bước gượng dậy, ổn định cuộc sống”- ông Thành nói.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa gửi lời cám ơn tới Đảng bộ, chính quyền, người dân TP.HCM, đồng thời mong muốn hai địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, gắn kết.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại buổi trao hỗ trợ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, TP.HCM được phân công hỗ trợ trực tiếp tỉnh Khánh Hòa.

Ngay trong chiều 21-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn với 28 đơn vị, sở, ngành TP, triển khai phân công nhiệm vụ để hỗ trợ tương ứng từng sở ngành với tỉnh Khánh Hoà, đảm bảo thực hiện hoạt động cứu trợ “nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất”.

Hàng trăm tỉ đồng, hàng ngàn suất quà đã đến tay người dân

Ngay trong đêm 21-11, đoàn công tác của TP.HCM đã lên đường ra Khánh Hòa để trực tiếp chỉ đạo và triển khai các hoạt động hỗ trợ. Đến nay, TP.HCM đã hỗ trợ kinh phí 50 tỉ đồng và hơn 2.938 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu các loại, trong đó có 100 tấn gạo.

Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo TP.HCM với bốn bếp ăn dã chiến cung cấp hơn 24.000 suất ăn/ngày; Công an TP.HCM đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lên đường chi viện, hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa, trao tặng 10.000 áo phao, đồng thời huy động lực lượng điều phối giao thông tại các điểm tiếp nhận và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã hỗ trợ dọn dẹp bùn đất, sửa chữa trường học, cơ sở y tế bị hư hại.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM cho tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động hàng ngàn chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại 18 điểm tiếp nhận của TP để sắp xếp, phân phối hàng hóa cứu trợ và vận chuyển các nhu yếu phẩm đến với đồng bào tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng thanh niên xung phong huy động hơn 1.000 lượt thanh niên xung phong đến hỗ trợ đồng bào ngay tại tâm lũ và tham gia điều phối tại các điểm tiếp nhận, chuyển tận tay từng túi thuốc, từng phần quà mang theo tình cảm của người dân TP.HCM đến với đồng bào tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ sửa chữa 31 trường học bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Các đơn vị như Sở Xây dựng, Công ty Môi trường Đô thị TP, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Y tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Thành Đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ, các sở, ban, ngành cộng đồng doanh nghiệp cùng nhiều cơ quan, đơn vị cũng cùng chung tay, hỗ trợ người dân Khánh Hòa thời gian qua.

Đồng thời, vận động 46 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn hỗ trợ cho 46 trường của tỉnh Khánh Hòa theo hình thức 1-1.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 60 tấn dụng cụ học tập (khoảng 63 tỉ đồng) cho Tỉnh Đoàn Khánh Hòa để tổ chức nhà sách 0 đồng cho các em thiếu nhi tự lựa chọn theo nhu cầu. Ngoài ra, vận động hơn 6,352 tỉ đồng để hỗ trợ trực tiếp bảy trường tại tỉnh Khánh Hòa.

Hội Nông dân TP.HCM hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết thời gian qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra. Hàng trăm người thiệt mạng, hàng trăm ngàn gia đình đã mất đi nhà cửa, tài sản, nhiều công trình giao thông, trường học bị sập, hư hỏng, ngập lụt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, với tinh thần “tương thân tương ái”, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận và nhanh chóng triển khai tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đến Khánh Hòa và các địa phương bị thiệt hại.

Dịp này, đoàn công tác của TP.HCM có mặt tại tỉnh Khánh Hòa để trực tiếp thăm hỏi và trao gửi những nguồn lực hỗ trợ từ tấm lòng của người dân TP với hơn 58 tỉ đồng để triển khai các hạng mục.

Hỗ trợ trọng tâm gồm 2.000 tấn gạo; kinh phí sửa chữa và mua sắm trang thiết bị dạy học cho 31 trường học; hỗ trợ hạt giống và thiết bị lọc nước gia đình cho nông dân cùng nhiều hoạt động sẻ chia thiết thực khác.