Người dân rốn lũ Khánh Hòa băn khoăn phải 'có mặt khi lũ về' mới được hỗ trợ 07/12/2025 21:14

(PLO)- Nhiều người dân ở rốn lũ tỉnh Khánh Hòa băn khoăn về chính sách hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ phải "sinh sống thực tế tại hộ gia đình khi xảy ra thiên tai".

Ngày 7-12, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính kiểm tra thông tin liên quan quy định mức hỗ trợ, tiêu chí xác định đối tượng bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Phải có mặt khi lũ về mới được hỗ trợ

Trước đó, ngày 23-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định quy định về chính sách trên.

Sau khi có quyết định, Sở Tài chính Khánh Hòa phân bổ kinh phí cho các địa phương để chuyển đến người dân bị thiệt hại. Tuy nhiên, một số người dân băn khoăn về chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/người/hộ.

Người dân ở phường Tây Nha Trang, nơi lũ cao 4 m bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, đối với hỗ trợ đời sống, hộ gia đình có nhà bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Việc hỗ trợ chỉ tính những người có đăng ký cư trú hợp pháp, có mặt sinh sống thực tế tại hộ gia đình khi xảy ra thiên tai, gồm hộ gia đình, cá nhân thuê trọ có đăng ký tạm trú trên địa bàn.

"Nhà tôi có hai đứa cháu là sinh viên cùng sinh sống trong gia đình, nhưng chưa đăng ký tạm trú. Do đó, đợt nhận hỗ trợ vừa rồi hai cháu của tôi không có tên trong danh sách"- chị P, ngụ phường Tây Nha Trang, nói.

Theo chị P, hai cháu của chị có mặt lúc nước lũ tràn về, đêm 20-11. "Cháu cũng bị cô lập gần hai ngày. Tuy nhiên, khi dò danh sách thì không có tên, tổ trưởng tổ dân phố nơi tôi ở nói do không đăng ký tạm trú nên không được hỗ trợ. Tôi đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cân nhắc với trường hợp như cháu tôi. Vì thực tế những người như vậy đều trải qua thời điểm lũ cao nhất"- chị P kiến nghị.

Kiến nghị xem xét lại

Tương tự, theo bà HMT, ngụ phường Tây Nha Trang, khi bà đến nhà văn hóa thôn nhận tiền, đưa VNeID, cán bộ công an xem xong nói con bà đang là sinh viên đi học ở TP.HCM nên không được nhận hỗ trợ 1 triệu.

Người dân ở Khánh Hòa chưa hết ám ảnh về trận lụt lịch sử. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Con tôi còn hộ khẩu, có nhà ở phường đàng hoàng, nhà ngập gần đến mái, thiệt hại nặng nề mà không được hỗ trợ. Khi tôi thắc mắc thì cán bộ giải thích do tỉnh quy định như vậy, không dám làm khác đi"- bà T nói.

Theo tổ trưởng một tổ dân phố ở phường Tây Nha Trang, địa phương nhận rất nhiều thắc mắc của người dân vì sao con em họ đi học ở các trường ngoài tỉnh không được nhận hỗ trợ.

"Tôi ở cấp tổ dân phố cũng chỉ giải thích là chính sách của tỉnh quy định như vậy, không dám chi sai đồng nào. Chứ rất nhiều trường hợp họ có mặt lúc lũ lớn về nhưng không được hỗ trợ vì không đăng ký tạm trú"- cán bộ tổ dân phố nói.

Ngoài quyết định trên, sau khi người dân có ý kiến, UBND tỉnh Khánh Hòa có thêm chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/người đối với người dân sống trong các nhà trọ, nhà cho thuê ở khu vực bị ngập lụt nhưng chưa có giấy đăng ký tạm trú (người nhận hỗ trợ phải được chủ nhà trọ, chủ nhà cho thuê, tổ dân phố, trưởng cụm dân cư xác nhận).

Mức hỗ trợ này bằng với mức hỗ trợ dành cho người dân thường trú, người có giấy đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, người không thuộc thuê trọ, nhà thuê như hai cháu chị P và con bà T vẫn không nằm trong đối tượng được điều chỉnh hỗ trợ đợt này.