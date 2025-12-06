Sau mưa lũ lịch sử, Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai lần 2 06/12/2025 17:46

(PLO)- Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11, tám tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hư hỏng nghiêm trọng.

Ngày 6-12, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tám tuyến đường giao thông, gồm quốc lộ 27C, đường tỉnh 702, tỉnh 706, ĐT.657 (Pham Văn Đồng), Nguyễn Tất Thành, ĐT.653C (hương lộ 39), ĐT.656 (tỉnh lộ 9) và đường Tô Hạp - Sơn Bình.

Đây là lần thứ hai tỉnh Khánh Hòa công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai liên quan các kết cấu hạ tầng giao thông chỉ trong vòng một tháng qua.

Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê bị sạt lở nghiêm trọng, hiện vẫn chưa thông xe. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, từ 19 giờ ngày 16-11 đến 19 giờ ngày 17-11, lượng mưa trên toàn tỉnh đạt từ 80 mm đến 250 mm. Riêng khu vực Vĩnh Hy, Ninh Hải, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Tây Nha Trang và một phần của Nam Nha Trang là vùng ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa này; lượng mưa đạt từ 300 mm đến 400 mm.



Cá biệt trạm Cam Ranh đạt 458,6 mm, trạm đo mưa Cam Phước Đông đạt 487,5 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các tuyến sông lên rất nhanh, mạnh đã tác động trực tiếp đến các vùng hạ lưu của tỉnh Khánh Hòa.

Từ đêm 18-11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến từ 20-50 mm/đợt. Từ ngày 19 đến hết đêm 22-11, tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn, có nơi trên 400 mm.

Mưa lớn đã gây sạt lở và hư hỏng đặc biệt nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 27C, đường tỉnh 702, 706, ĐT.657, Nguyễn Tất Thành, ĐT.653C (hương lộ 39), ĐT.656 (tỉnh lộ 9) và đường Tô Hạp - Sơn Bình.

Nhiều tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh ở Khánh Hòa hư hỏng nặng sau đợt mưa lũ lịch sử. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai là để Sở Xây dựng rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai gây.

Sở Xây dựng được giao trách nhiệm triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả.